Lazio, 10 mila tifosi al Campidoglio per contestare la presidenza Lotito

“Siamo l’unica società in Italia e in Europa che non può fare mercato, ci hanno fatto fare una figura ridicola, loro che decidono e amministrano”. Questo uno dei passaggi del tifo organizzato dal palchetto allestito in Via dei Fori Imperiali. “Il nostro compito è far valere il nostro ruolo e il nostro amore. Dobbiamo farci sentire con le istituzioni, sensibilizzarle, perché non possiamo più andare avanti. La politica si deve schierare dopo aver messo questo personaggio”. Nessun riferimento a Maurizio Sarri, al contrario di quanto successo lo scorso anno quando apparse uno striscione “nulla contro Baroni, tutto contro Lotito”. La centralità del tifoso è venuta meno in casa Lazio e questo è uno dei temi sottolineati durante la manifestazione odierna: “Pretendiamo una società che conti il tifoso come un valore aggiunto, non un’entità da combattere. Non c’è cosa più importante del rispetto dei tifosi. Guardatevi intorno, questa è la Lazio. Oggi ci sono i laziali, c’è la Lazio”.