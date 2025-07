Valmalenco Ultradistance Trail 2025: l'ottava meraviglia

"Diamo quest'anno il benvenuto a due nuovi partner: Tecnica e Trudi. Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione vedere che brand così importanti scelgano di associare il loro nome al nostro. Ricordando che la VUT è un'esperienza da non perdere per chi ama i veri trail di montagna, nata e proposta per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze. A questo proposito, è confermata la cena stellata con ben dieci chef all'opera. Non solo: giovedì 24 alle diciotto è previsto un convegno con Andrea Lanfri, ex atleta paraolimpico che nonostante l’amputazione delle gambe a seguito di una meningite ha scalato diverse montagne (tra le quali l’Everest) attingendo a fondo alla sua straordinaria forza di volontà. In questo convegno si parlerà di protesi in montagna con i ricercatori del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, sede di Lecco. Andrea sarà anche al via della 35 chilometri, e sarà monitorato in gara da sensori per raccogliere dati sulle sollecitazioni delle sue protesi. La sede di questo incontro, di quelli che organizzeremo negli anni a venire, nonché della consegna dei pacchi gara e del servizio ristoro sarà il 'village' di Chiesa in Valmalenco, una nuova tensostruttura di trecento metri quadrati. Per noi si tratta di un valore aggiunto per un evento che crescendo anno dopo anno".