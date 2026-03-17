Leao, uscita social dopo la rabbia dell'Olimpico: "Fai ciò che è alla tua portata"

17 Mar 2026 - 00:10
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A oltre 24 ore dalla rabbia per il cambio di Allegri nel corso di Lazio-Milan, Rafa Leao rompe il silenzio sui social. Il portoghese ha voluto manifestare il suo stato d'animo tramite una storia su Instagram dove si può leggere una breve frase del vangelo estrapolata dal vangelo di Luca, esattamente al versetto numero 37. 

"Fai ciò che è alla tua portata, l'impossibile è compito mio" è quanto scritto da Leao che cita una frase pronunciata da Gesù. Un'uscita, quella di Rafa, sibillina che lascia spazio a diverse interpretazioni.

© instagram

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