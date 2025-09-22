Quota mille: Adamello Ultra Trail, nuovo record di iscritti

Negli anni Adamello Ultra Trail è cresciuto e si è evoluto: non solo nel numero di iscritti, ma anche e soprattutto nella varietà di formati e proposte per atleti e appassionati. Da una sola distanza di 180 chilometri si è passati a quattro percorsi da 170, 100, 60 e 35 chilometri e altrettanti eventi collaterali.