Running
TRAILRUNNING

Quota mille: Adamello Ultra Trail, nuovo record di iscritti

È primato anche per il numero delle nazioni al via e per la partecipazione femminile

di Stefano Gatti
22 Set 2025 - 14:45
© Thomas Martini

© Thomas Martini

Tris di primati per Adamello Ultra Trail prima ancora del segnale di partenza: superati i mille iscritti! Giunto all’undicesima edizione, l’evento di trailrunning del comprensorio Pontedilegno-Tonale (in programma da venerdì 26 a domenica 28ettembre) ha superato per la prima volta nella sua storia i mille partecipanti totali sulle quattro distanze che compongono la sua proposta agonistica.

Dopo aver alzato l’asticella già lo scorso anno, quando furono registrati i nuovi massimi per iscritti (900) e Paesi ospitati (32), l’evento AUT spinge ulteriormente in avanti i suoi limiti.  Un traguardo di grande significato, quello del passaggio in tripla cifra, al quale si accompagnano altri due primati: quello delle Nazioni al via (ben trentaquattro) e quello della partecipazione femminile, con oltre duecento atlete attese ai nastri di partenza, vale a dire un quinto del totale, una percentuale quasi doppia rispetto alle proporzioni abituali in tema di quote rosa e quindi un grande passo avanti a livello di inclusione, che aggancia AUT ai grandi eventi internazionali della disciplina.

Dal Marocco alla Norvegia, dalla Lettonia al Brasile, sono tantissimi i runners pronti a mettersi alla prova l'ultimo fine settimana di settembre (il primo dell'autunno) lungo i sentieri dell’Alta Valle Camonica e dell’Alta Val di Sole, nei Parchi dell’Adamello e dello Stelvio.

© Davide Ferrari

© Davide Ferrari

Questo il commento dell’organizzazione di Adamello Ultra Trail ASD:

“Quello dei mille iscritti è un risultato importante per noi, che siamo partiti nel 2014 con soli cinquanta iscritti. Ci ripaga degli sforzi fatti fino ad ora. Un ringraziamento doveroso agli sponsor, alle istituzioni, ai volontari e ai compagni di viaggio che ci hanno accompagnato negli anni e che speriamo di avere al nostro fianco ancora per lungo tempo. Il traguardo dei mille iscritti rappresenta un nuovo punto di partenza, e non vediamo l’ora di far conoscere le nostre montagne, la nostra storia e i nostri sentieri a tanti atleti in arrivo in Val Camonica da tutto il mondo”.  

© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

Negli anni Adamello Ultra Trail è cresciuto e si è evoluto: non solo nel numero di iscritti, ma anche e soprattutto nella varietà di formati e proposte per atleti e appassionati. Da una sola distanza di 180 chilometri si è passati a quattro percorsi da 170, 100, 60 e 35 chilometri e altrettanti eventi collaterali.

Proprio i side events, Adamello Vertical Kilometer (Elite, Junior e Slow) e Adamello Trail Junior hanno - domenica 14 settembre - aperto il programma dell’undicesima edizione di AUT, con le prestigiose vittorie di Davide Magnini e Martina Pozzi, la partecipazione di atleti internazionali - una prima assoluta per il Vertical - e una folta rappresentanza della Nazionale Italiana di Skyrunning.

Adamello Vertical Kilometer: bis di Magnini, vittoria e record per Pozzi

Tocca ora ad oltre mille trailrunners di... lungo (e lunghissimo) corso lanciarsi in un’avventura tanto dura quanto memorabile. I tracciati di gara ripercorrono camminamenti e fortificazioni della Prima Guerra Mondiale, con l’attraversamento di tunnel e numerosi passaggi lungo mura difensive, trincee e mulattiere.  

© Mauro Mariotti

© Mauro Mariotti

IL PROGRAMMA IN BREVE 

Tutte le attività si svolgono presso il Centro Eventi “Adamello” di Vezza d’Oglio (in provincia di Brescia), salvo dove diversamente indicato:

Giovedì 25 settembre         ore 13:30: Presentazione Adamello Ultra Trail alla stampa

Giovedì 25 settembre         ore 15:00: apertura ufficio gara

Giovedì 25 settembre         ore  20:00: briefing tecnico (Piazza IV Luglio, Vezza d’Oglio)

Venerdì 26 settembre        ore  07:00: partenza Adamello Half Trail 60 km

Venerdì 26 settembre        ore 08:00: partenza Adamello Trail 100 km

Venerdì 26 settembre        ore 09:00: partenza Adamello Ultra Trail 170 km

Sabato 27 settembre         ore 14:00: partenza Adamello Short Trail 35 km (da Monno)

Sabato 27 settembre         ore 18:00: premiazioni 35-60-100 km

Domenica 28 settembre   ore 14:00: premiazioni 170 km 

