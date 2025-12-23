Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per Folorunsho

23 Dic 2025 - 08:13

Cagliari subito al lavoro per preparare il prossimo match di campionato contro il Torino, in programma sabato 27 dicembre. Due i gruppi nella seduta di ieri: i calciatori maggiormente impiegati ieri nella partita contro il Psa hanno svolto un lavoro defaticante; per gli altri struttura tecnica, lavoro di velocità e una partita giocata su spazi ridotti. Lavoro parziale con il gruppo per Gennaro Borrelli, integrato da esercitazioni atletiche individuali. Prosegue il personalizzato Zé Pedro. Riposo e terapie per Michael Folorunsho dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio riportato domenica in gara. Oggi è in programma una seduta pomeridiana. 

