Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

Sessant’anni senza auto nuove: il paradosso di Cuba

Dal 1958, anno della rivoluzione, il tempo per le quattro ruote sull’isola sembra essersi fermato: embargo, carenze e ingegno hanno trasformato il parco auto cubano in un caso unico al mondo

di Tommaso Marcoli
23 Dic 2025 - 08:19
© Getty Images

© Getty Images

Prima della caduta di Fulgencio Batista, Cuba era uno dei mercati automobilistici più vivaci dei Caraibi, dominato dai costruttori statunitensi. Chevrolet, Ford, Cadillac e Buick affollavano le strade dell’Avana, spesso con modelli arrivati sull’isola prima ancora che negli Stati Uniti. La rivoluzione del 1959 e il successivo embargo cambiarono tutto: l’importazione di auto e ricambi si fermò quasi del tutto, costringendo i cubani a mantenere in vita il parco circolante con soluzioni di fortuna e una creatività tecnica fuori dal comune.

A Cuba non si vendono auto nuove da 67 anni

1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Sempre le stesse
Da oltre sessant’anni, l’ingegno supplisce alla mancanza di risorse. Motori V8 sostituiti con propulsori più piccoli, carrozzerie ricostruite a mano, pezzi adattati da un modello all’altro. Così sono nati gli iconici almendrones, simbolo di un’epoca sospesa. Accanto a loro circolano Lada e Moskvich degli anni Settanta e pochi modelli europei più recenti, resi accessibili solo a una ristretta élite dopo la liberalizzazione parziale del 2014. Il risultato è un mercato dell’usato anomalo, con auto vetuste valutate cifre impensabili altrove.
Niente più corse
Questa immobilità ha avuto effetti anche sul motorsport. Negli anni Cinquanta Cuba ospitava gare di rilievo internazionale, culminate nel Gran Premio dell’Avana sul Malecón, vinto nel 1957 da Juan Manuel Fangio. L’edizione successiva, segnata dal sequestro del pilota argentino e da un grave incidente mortale, fu l’ultima, perché la rivoluzione spense definitivamente le competizioni motoristiche sull’isola.
Un'attrazione turistica
Oggi, ciò che rappresenta una difficoltà quotidiana per i cubani è diventato un’attrazione per appassionati e turisti. Le strade dell’Avana sono un museo a cielo aperto dell’automobile americana ed europea del Novecento, testimonianza concreta di come la storia politica ed economica possa fermare – letteralmente – l’evoluzione dell’auto.

cuba
auto nuove
rivoluzione
isola
embargo

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul

La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

Germania: crollano le esportazioni di auto verso gli USA

Keanu Reeves e l'albero di Natale sul tetto della Porsche 911

Sorpresa: la Fiat 500 usata conquista anche la Germania

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:24
Napoli, festeggiamenti amari: la squadra lascia Capodichino da un'uscita secondaria. Tifosi spiazzati
10:18
Serie B, squalificati 10 giocatori e allenatore della Reggiana
09:50
Milan, ecco l'erede di Maignan: Hugo Souza in pole
09:48
Basket: Oklahoma torna a vincere, Gilgeous-Alexander sulle orme di Chamberlain
09:45
L'Inter torna dall'Atalanta e guarda al futuro: piacciono Palestra ed Ederson