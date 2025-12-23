Sessant’anni senza auto nuove: il paradosso di Cuba

Sempre le stesse

Da oltre sessant’anni, l’ingegno supplisce alla mancanza di risorse. Motori V8 sostituiti con propulsori più piccoli, carrozzerie ricostruite a mano, pezzi adattati da un modello all’altro. Così sono nati gli iconici almendrones, simbolo di un’epoca sospesa. Accanto a loro circolano Lada e Moskvich degli anni Settanta e pochi modelli europei più recenti, resi accessibili solo a una ristretta élite dopo la liberalizzazione parziale del 2014. Il risultato è un mercato dell’usato anomalo, con auto vetuste valutate cifre impensabili altrove.

Niente più corse

Questa immobilità ha avuto effetti anche sul motorsport. Negli anni Cinquanta Cuba ospitava gare di rilievo internazionale, culminate nel Gran Premio dell’Avana sul Malecón, vinto nel 1957 da Juan Manuel Fangio. L’edizione successiva, segnata dal sequestro del pilota argentino e da un grave incidente mortale, fu l’ultima, perché la rivoluzione spense definitivamente le competizioni motoristiche sull’isola.

Un'attrazione turistica

Oggi, ciò che rappresenta una difficoltà quotidiana per i cubani è diventato un’attrazione per appassionati e turisti. Le strade dell’Avana sono un museo a cielo aperto dell’automobile americana ed europea del Novecento, testimonianza concreta di come la storia politica ed economica possa fermare – letteralmente – l’evoluzione dell’auto.