Puglia by UTMB, buona la prima nella Terra delle Gravine

La pioggia e il fango hanno segnato la partenza da Matera della 140K, la prova clou della prima edizione di Puglia by UTMB. Un avvio bagnato per circa 260 atleti, che ha reso i primi chilometri tra le rocce e i canyon ancora più tecnici e duri, ma anche straordinariamente suggestivi. Dopo ore di corsa tra alture, pianure e costa, la vittoria è andata al ceco Marek Causidis, che ha raggiunto il traguardo di Castellaneta Marina in tredici ore, 36 minuti e 37 secondi, al capolinea di una lunga sfida con il valdostano Davide Cheraz, alla fine secondo. Terzo gradino del podio per lo svedese André Jonsson.