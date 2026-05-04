Villarreal, il pass Champions non basta: Marcelino lascerà la panchina

04 Mag 2026 - 15:29

Nonostante la qualificazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo, l'allenatore del Villarreal, Marcelino, lascerà il suo incarico a fine stagione. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo, ringraziando per il suo lavoro il tecnico 60enne, il quale, secondo i media iberici, non avrebbe trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Marcelino aveva allenato il Villarreal tra il 2012 e il 2016 ed era tornato per la stagione 2023-2024, quando riuscì ad evitare la retrocessione della squadra per poi portarla alla qualificazione in Champions per due volte consecutive, un primato nella storia del Villarreal. Uno dei nomi più citati per la successone è quello dell'attuale allenatore del Rayo Vallecano, Inigo Perez.

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