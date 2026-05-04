Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo

I giornali sportivi: lunedì 4 maggio 2026
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Tijjani Reijnders nel mirino della Juventus. L'ex Milan, oggi al Manchester City, potrebbe tornare in Italia dopo una stagione tra luci e ombre
Il destino di Tijjani Reijnders potrebbe riportarlo nuovamente in Italia: la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione del centrocampista olandese del Manchester City. Dopo il trasferimento multimilionario della scorsa estate per una cifra vicina da 70 milioni di euro bonus compresi, il calciatore ha visto ridursi drasticamente il minutaggio da parte di Guardiola, alimentando le voci di un clamoroso ritorno in Serie A.
L'ex perno del Milan ha subito un crollo nelle gerarchie del tecnico catalano a partire da febbraio. I numeri descrivono una crisi evidente: sei panchine nelle ultime nove partite di Premier League e un minutaggio ridotto ai minimi termini da aprile in poi. Secondo i media inglesi questa mancanza di continuità ha messo in allerta i top club della Serie A, con la Juventus in prima fila.
Spalletti cerca profili che non abbiano bisogno di tempi d'inserimento e il passato rossonero di Reijnders rappresenta una garanzia tecnica e tattica per i dirigenti bianconeri. Tuttavia, l'operazione resta complessa sotto il profilo finanziario, considerati i costi, a meno che gli inglesi non apriressero a scambi o formule in prestito. Dal canto suo, il Manchester City non ha ancora preso una decisione definitiva: se da un lato il giocatore cerca spazio, dall'altro la possibile partenza di Bernardo Silva a fine contratto (che interessa sempre alla Juve) potrebbe riaprire le porte della titolarità per l'olandese nella prossima stagione.
Quel che filtra è una certa resistenza da parte dei Citizens nel lasciar partire il giocatore dopo un solo anno. La situazione resta in divenire e dipenderà molto dal finale di stagione e dalla volontà del calciatore di accettare un ruolo da comprimario o forzare la mano per tornare protagonista in Serie A. La Juventus resta alla finestra.
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