MANOVRE BIANCONERE

Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo

Tijjani Reijnders nel mirino della Juventus. L'ex Milan, oggi al Manchester City, potrebbe tornare in Italia dopo una stagione tra luci e ombre

04 Mag 2026 - 15:55
videovideo

Il destino di Tijjani Reijnders potrebbe riportarlo nuovamente in Italia: la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione del centrocampista olandese del Manchester City. Dopo il trasferimento multimilionario della scorsa estate per una cifra vicina da 70 milioni di euro bonus compresi, il calciatore ha visto ridursi drasticamente il minutaggio da parte di Guardiola, alimentando le voci di un clamoroso ritorno in Serie A.

L'ex perno del Milan ha subito un crollo nelle gerarchie del tecnico catalano a partire da febbraio. I numeri descrivono una crisi evidente: sei panchine nelle ultime nove partite di Premier League e un minutaggio ridotto ai minimi termini da aprile in poi. Secondo i media inglesi questa mancanza di continuità ha messo in allerta i top club della Serie A, con la Juventus in prima fila.

Perché la Juventus pensa a Reijnders?

 Spalletti cerca profili che non abbiano bisogno di tempi d'inserimento e il passato rossonero di Reijnders rappresenta una garanzia tecnica e tattica per i dirigenti bianconeri. Tuttavia, l'operazione resta complessa sotto il profilo finanziario, considerati i costi, a meno che gli inglesi non apriressero a scambi o formule in prestito. Dal canto suo, il Manchester City non ha ancora preso una decisione definitiva: se da un lato il giocatore cerca spazio, dall'altro la possibile partenza di Bernardo Silva a fine contratto (che interessa sempre alla Juve) potrebbe riaprire le porte della titolarità per l'olandese nella prossima stagione.

Quel che filtra è una certa resistenza da parte dei Citizens nel lasciar partire il giocatore dopo un solo anno. La situazione resta in divenire e dipenderà molto dal finale di stagione e dalla volontà del calciatore di accettare un ruolo da comprimario o forzare la mano per tornare protagonista in Serie A. La Juventus resta alla finestra.

I giornali sportivi: lunedì 4 maggio 2026

1 di 17
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

calciomercato juve
reijnders

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Juventus

Mason Greenwood

Conceiçao al bivio Premier ma la Juve ha già le idee chiare sul sostituto

Bernardo Silva ha già detto di voler provare una nuova esperienza dopo il Manchester City: parametro zero a luglio, piace anche in MLS e Arabia

Qualità ed esperienza: i 15 nomi che la Juve segue per tornare subito vincente

Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera

Juve, saltato il riscatto di Nico Gonzalez: l'Atletico però vuole tenerselo e chiede uno sconto

Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo Juve possibile, ma a una condizione

"Tutte le cose belle finiscono": Stones annuncia l’addio al City e si offre alla Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:29
Villarreal, il pass Champions non basta: Marcelino lascerà la panchina
Manuel Akanji
12:35
Inter, con lo scudetto arriva il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028
23:55
Inter, Marotta: "Per il futuro guardiamo ai migliori giovani italiani"
14:17
Gasperini: "Rinnovi? Tante scadenze e prestiti ma calciatori dalla parte della Roma"
 Casemiro – parametro zero
17:55
Casemiro può raggiungere Messi negli Usa: trattativa in corso