Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo

L'ex perno del Milan ha subito un crollo nelle gerarchie del tecnico catalano a partire da febbraio. I numeri descrivono una crisi evidente: sei panchine nelle ultime nove partite di Premier League e un minutaggio ridotto ai minimi termini da aprile in poi. Secondo i media inglesi questa mancanza di continuità ha messo in allerta i top club della Serie A, con la Juventus in prima fila.