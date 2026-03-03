Ancelotti perde una stella per il Mondiale: rottura del crociato per Rodrigo
© italyphotopress
Oltre alla seconda sconfitta di fila in Liga, Getafe dopo Osasuna, il Real Madrid perde anche uno dei suoi attaccanti principali. Rottura del legamento crociato per Rodrygo, con il brasiliano costretto a stare fuori per almeno 6 o 7 mesi, come riporta Marca.
Questo significa che anche il Brasile di Carlo Ancelotti perde una delle sue stelle in vista dei Mondiali 2026 che si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Dall'altra parte, Rodrygo non potrà partecipare alla rincorsa verdeoro verso il sesto titolo mondiale.