E' ripartita la Kings League Lottomatica.sport: Diletta e Satta subito protagoniste

Ricomincia la Kings League Lottomatica.sport, il campionato di calcio a 7 creato da Gerard Piqué che integra dinamiche eSports e intrattenimento digitale. La Fonzies Arena di Cologno Monzese ha ospitato la prima delle undici giornate della fase regolare di una competizione che vede il coinvolgimento di figure dello spettacolo come Fedez e Diletta Leotta, campioni del calcio quali Luca Toni e Bobo Vieri, e top streamer come Blur e Marzaa. Tra gli atleti in campo, anche volti celebri del calcio nostrano, come Spizzi (soprannome con cui si fa chiamare Alessandro Florenzi) e Davide Moscardelli, con la maglia dei BIGBRO di Moonryde, pro player di Call of Duty. Durante la prima giornata di campionato, anche due regine sono scese in campo per sfidarsi nell'iconico rigore presidenziale, la regola di Kings League che permette ai presidenti delle squadre di calciare un rigore per la propria squadra.