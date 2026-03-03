D’Ambrosio bloccato a Dubai: il racconto shock della moglie Enza

Quella che doveva essere una rilassante fuga sotto il sole di Dubai si è trasformata in un incubo per la famiglia di Danilo D’Ambrosio, rimasta bloccata negli Emirati Arabi in seguito ai recenti attacchi iraniani. Enza De Cristofaro, moglie dell'ex Inter, ha affidato ai social un racconto drammatico, segnato dal terrore vissuto in prima persona: "Purtroppo quando sono scoppiati i 3 droni sopra le nostre teste in spiaggia hanno avuto paura di morire. E lì lo ammetto ANCHE NOI!!!!!". Con i voli cancellati e una situazione caotica, la famiglia ha deciso di non rischiare spostamenti via terra: "Non siamo nelle condizioni di avventurarci e affrontare viaggi nel deserto o in altri emirati. Credo nella forza militare di Dubai per cui aspettiamo qui". In attesa di cieli più sicuri, Enza ha spiegato come sta proteggendo i figli dal trauma: "Quando ci riparavamo nel sottoscala fingevo fossero esercitazioni come si fa a scuola", cercando di trasformare in gioco una realtà che, come lei stessa ammette, non avevano mai vissuto prima.