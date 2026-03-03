Juventus sul gioiello U17 del Parma. Ma c'è la concorrenza dei club tedeschi
Chi è Anthony Tagliente? Scopri il talento classe 2009 del Parma che sta incantando l'Europa. Juventus, BVB e Bayern Monaco puntano il giovane attaccante.
Anthony Tagliente, gioiellino del Parma classe 2009, ha già messo a segno 9 gol e 9 assist in questa stagione nel campionato Under 17. Sul giovane attaccante si è già scatenata una vera e propria asta di mercato, con la Juventus pronta a sfidare la concorrenza pesantissima di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Considerato uno dei profili più interessanti del panorama nazionale, Tagliente rappresenta il prototipo del talento moderno che ha già stregato le big d'Europa, pronte a scommettere sul prossimo "crack" del calcio azzurro. Lo scrive Nicolò Schira.