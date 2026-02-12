L'Atalanta recupera Scamacca per la Lazio

12 Feb 2026 - 16:41

Gianluca Scamacca, salvo problemi dell'ultimo momento, dovrebbe partire con l'Atalanta domani nel tardo pomeriggio per Roma, dove sabato è in programma la partita di campionato contro la Lazio. L'attaccante romano, stamani, alla ripresa degli allenamenti ha lavorato parzialmente col gruppo. Domani dovrebbe svolgere l'allenamento completo. Scamacca era rimasto in panchina lunedì a Bergamo con la Cremonese dopo aver accusato una contusione all'anca destra nell'allenamento della vigilia. Anche con la Lazio, comunque, partirà titolare Nikola Krstovic, tenendo l'ex infortunato a riposo in vista dell'andata dei playoff di Champions League martedì prossimo a Dortmund. Per Charles De Ketelaere, invece, assenza sicura per almeno un mese. A breve l'esito dei consulti e delle ulteriori visite specialistiche, all'indomani della diagnosi di lesione al menisco interno del ginocchio destro, patita proprio a pochi minuti dalla partita di lunedì. L'allenatore Raffaele Palladino può proporre un turnover mirato, sostituendo il belga ancora con Lazar Samardzic, Scalvini e Djimsiti in difesa con Kossounou e Hien e Zaleski a sinistra con Bernasconi. 

