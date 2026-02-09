Val di Mello Winter Trail: bis vincente per Testini, primo sigillo per Rossi
Condizioni ideali per la sesta edizione del classico appuntamento invernale nella Yosmite alpinadi Stefano Gatti
© Francesco Bergamaschi
Per il suo terzo appuntamento stagionale, NORTEC SkySnow Running Cup ha fatto tappa nelle Alpi Centrali per il debutto nel circuito - come gara affiliata - di Val di Mello Winter Trail. Giunto alla sua sesta edizione, l'evento organizzato da ASD Team Gigiat è andato in scena come lo scorso anno - su terreno innevato. Ramponcini montati fin dalle prime rampe del tracciato quindi - una volta smarcato il tratto iniziale nell'abitato di San Martino Valmasino.
© Francesco Bergamaschi
Ad imporsi tra gli uomini nella prova da tredici chilometri (per trecento metri di dislivello positivo) è stato Diego Rossi. Il portacolori di Sport Race Valtellina ha chiuso la missione vittoria in 58 minuti e 58 secondi che gli ha permesso di precedere di poco meno di un minuto (cinquanta secondi) sul traguardo del campo sportivo di San Martino nientemeno che Marco De Gasperi.
© Francesco Bergamaschi
Sono stati proprio l'intramontabile campione bormino del team Kima e il comasco Emanuele Manzi (Valtellina Wine Trail NORTEC Team) a rubare di fatto la scena al vincitore, dando vita ad un duello stellare che si è protratto praticamente fini agli ultimi metri di gara, con il "Dega" sulla linea sette soli secondi prima di Manzi (vincitore a fine gennaio nella SkySnow Schia Monte Caio) ed entrambi come Rossi dalla parte giusta del muro dell'ora di gara. Ultime due caselle della top five uomini per Simone Tampini (ASD La Recastello/Team Group) e Mirko Bertolini, uno dei frontmen dello staff organizzatore di ASD Team Gigiat. Federico Baraiolo (GP Santi Nuova Olonio), Tommaso Caneva (GP Talamona), Mattia Bonesi di Atletica Alto Lario, Livio Giordani (ASD Sportiva Lanzada) e Marco Gavazzi (GP Talamona) hanno completato in quest'ordine la top ten. Per Diego Rossi si tratta della prima affermazione al Val di Mello Winter Trail, dominato nelle due prime quattro edizioni da Luca Del Pero e vinto un anno fa da Federico Bardea.
© Francesco Bergamaschi
Partenza sprint in gara donne per Giorgia Fascendini (ASD Atletica Alto Lario) che si aggiudica il primo traguardo volante, poi sale in cattedra Alice Testini che mette la freccia, passa al comando e - nonostante un breve errore di percorso - giunge prima al traguardo con una rimonta in discesa. Per l’azzurra di trailrunning in forza ad ASD Castelraider e atleta del Team Salomon tempo finale di un'ora, 11 minuti e 37 secondi che le permette di prevalere per quattordici secondi su Fascendini. Vincitrice dodici mesi da - anche allora sulla neve - Testini si conferma a San Martino e diventa la prima donna a fare il bis dopo i successi di Samantha Galassi, Elisa Desco, Lucia Moraschinelli e Francesca Rusconi.
© Francesco Bergamaschi
Alle spalle delle due grandi protagoniste, terzo gradino del podio per Elisa Peverelli (Valtellina Wine Trail SSD) che chiude a nove minuti e 22 secondi dalla vincitrice. Testini e Fascendini si arrampicano fino alla quindicesima e alla sedicesima casella di una classifica generale da 86 effettivi, venti dei quali donne. Trentaseiesima casella del rank per Peverelli. A sigillare la top five donne rispettivamente Tatiana Pedron di MissulTeam Como ASD e Ambra Fallini, compagna di squadra della stessa Peverelli.
© Francesco Bergamaschi
Dopo Snow Run Resinelli sopra Lecco e SkySnow Chia Monte Caio sull'Appennino Parmense (entrambe andate in scena a gennaio) e la tappa in Val di Mello, NORTEC SkySnow Running Cup rimane in Valtellina per il quarto appuntamento in programma domenica 15 febbraio di Teglio Winter Run nel comprensorio di sport invernali di Prato Valentino. A seguire sarà la volta della gara affiliata di Sauze SkySnow Race (sabato 21 febbraio). Gran finale ormai in vista della primavera con il doppio "passaggio a nord-est" di Vertical Monte Lussari e Monte Mangart Winter Trail, rispettivamente venerdì 13 e sabato 14 marzo.