Val di Mello Winter Trail: bis vincente per Testini, primo sigillo per Rossi

Sono stati proprio l'intramontabile campione bormino del team Kima e il comasco Emanuele Manzi (Valtellina Wine Trail NORTEC Team) a rubare di fatto la scena al vincitore, dando vita ad un duello stellare che si è protratto praticamente fini agli ultimi metri di gara, con il "Dega" sulla linea sette soli secondi prima di Manzi (vincitore a fine gennaio nella SkySnow Schia Monte Caio) ed entrambi come Rossi dalla parte giusta del muro dell'ora di gara. Ultime due caselle della top five uomini per Simone Tampini (ASD La Recastello/Team Group) e Mirko Bertolini, uno dei frontmen dello staff organizzatore di ASD Team Gigiat. Federico Baraiolo (GP Santi Nuova Olonio), Tommaso Caneva (GP Talamona), Mattia Bonesi di Atletica Alto Lario, Livio Giordani (ASD Sportiva Lanzada) e Marco Gavazzi (GP Talamona) hanno completato in quest'ordine la top ten. Per Diego Rossi si tratta della prima affermazione al Val di Mello Winter Trail, dominato nelle due prime quattro edizioni da Luca Del Pero e vinto un anno fa da Federico Bardea.