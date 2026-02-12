Como, il ds Ludi: "Nico Paz? Il suo futuro non dipende da noi"

12 Feb 2026 - 16:23
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Carlarberto Ludi ha fatto il punto sul futuro di Fabregas e Nico Paz. Queste le parole del direttore sportivo del Como: "Sono felice che siano ancora al centro del progetto. Ora è prematuro parlarne, penso che Cesc sia totalmente focalizzato su questa esperienza e sul guidarci in una nuova dimensione. Nico è super coinvolto e apprezzato da tutti, il suo futuro non dipende da noi e quindi non possiamo fare altro che aspettare". 

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:05
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Koulibaly
16:23
Como, il ds Ludi: "Nico Paz? Il suo futuro non dipende da noi"
15:20
Palermo, Rui Modesto si presenta: "Essere qui è una grande sfida, non un passo indietro"
14:20
Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro: i dettagli
14:13
Tuchel vicino al rinnovo con l'Inghilterra fino al 2028