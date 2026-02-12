Como, il ds Ludi: "Nico Paz? Il suo futuro non dipende da noi"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Carlarberto Ludi ha fatto il punto sul futuro di Fabregas e Nico Paz. Queste le parole del direttore sportivo del Como: "Sono felice che siano ancora al centro del progetto. Ora è prematuro parlarne, penso che Cesc sia totalmente focalizzato su questa esperienza e sul guidarci in una nuova dimensione. Nico è super coinvolto e apprezzato da tutti, il suo futuro non dipende da noi e quindi non possiamo fare altro che aspettare".