1 di 42
© Nike ACG Press Office
© Nike ACG Press Office
© Nike ACG Press Office

© Nike ACG Press Office

© Nike ACG Press Office

TUTTI A BORDO

Treno e corsa: con All Conditions Express sulle Prealpi Lecchesi

Alla scoperta del pianeta ACG viaggiando verso le montagne nei vagoni di un convoglio unico nel suo genere

di Stefano Gatti
07 Feb 2026 - 10:42
42 foto

Abbiamo trascorso un'intera giornata assolutamente fuori ordinanza con il team di Nike ACG sulle Prealpi Lecchesi, raggiunte per l'occasione con un treno speciale sotto ogni punto di vista: l'All Conditions Express dipinto in uno sgargiante monocolore arancione - sia al suo esterno che nei suoi allestimenti interni - che giovedì 5 febbraio ha lasciato la Stazione Centrale di Milano dopo essere stato... battezzato nientemeno che da Jannik Sinner e Bebe Vio. Poco tempo, anzi pochissimo per goderci la comodità del nostro scompartimento: l'All Conditions Express è infatti un viaggio all'interno del viaggio stesso: dal vagone bar&conferenze a quello recovery&relax, al laboratorio ACG. In mezzo, una running e hiking experience con gli atleti del team internazionale Nike ACG sui sentieri abbondantemente innevatidei Piani Resinelli, sopra la città di Lecco. Da rifare!

nike
treno
corsa
prealpi

Ultimi contenuti

Rivincita e conferma: Scaldagambe Winter Trail, podio alto per Zambelli e Vagni

Stefano Gatti

Freccia... arancione: All Conditions Express, lasciapassare per l'avventura

Stefano Gatti
42

Treno e corsa: con All Conditions Express sulle Prealpi Lecchesi

Stefano Gatti

Golden Trail World Series: ecco il calendario e tutte le novità 2026

Stefano Gatti

Liberi di muoversi: il comfort dinamico secondo Brooks con la nuova Glycerin Flex

Val di Mello Winter Trail... Gran Riserva: un brindisi all'inverno

Stefano Gatti

La Grande Corsa Bianca, sulle montagne della Lombardia le Olimpiadi dell'avventura

Stefano Gatti
51

Asics ridefinisce il comfort a 360° sui sentieri con la nuova Trabuco 14

Rivincita e conferma: Scaldagambe Winter Trail, podio alto per Zambelli e Vagni

Stefano Gatti