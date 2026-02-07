Treno e corsa: con All Conditions Express sulle Prealpi Lecchesi

© Nike ACG Press Office
Alla scoperta del pianeta ACG viaggiando verso le montagne nei vagoni di un convoglio unico nel suo generedi Stefano Gatti
Abbiamo trascorso un'intera giornata assolutamente fuori ordinanza con il team di Nike ACG sulle Prealpi Lecchesi, raggiunte per l'occasione con un treno speciale sotto ogni punto di vista: l'All Conditions Express dipinto in uno sgargiante monocolore arancione - sia al suo esterno che nei suoi allestimenti interni - che giovedì 5 febbraio ha lasciato la Stazione Centrale di Milano dopo essere stato... battezzato nientemeno che da Jannik Sinner e Bebe Vio. Poco tempo, anzi pochissimo per goderci la comodità del nostro scompartimento: l'All Conditions Express è infatti un viaggio all'interno del viaggio stesso: dal vagone bar&conferenze a quello recovery&relax, al laboratorio ACG. In mezzo, una running e hiking experience con gli atleti del team internazionale Nike ACG sui sentieri abbondantemente innevatidei Piani Resinelli, sopra la città di Lecco. Da rifare!