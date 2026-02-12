Lazio, escluse fratture per Pedro: "Spero di tornare presto"

Tanta paura, ma nulla di più. A rassicurare sulle proprio condizioni, dopo l'uscita in barella nel primo tempo della sfida al Bologna e la visita in ospedale che ha scongiurato fratture, ci ha pensato lo stesso Pedro. L'attaccante laziale, in un post sui propri social, ha sottolineato come il suo infortunio "fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata. Orgoglioso di tutti", le sue parole.