Lazio, escluse fratture per Pedro: "Spero di tornare presto"

12 Feb 2026 - 16:26
© Getty Images

© Getty Images

Tanta paura, ma nulla di più. A rassicurare sulle proprio condizioni, dopo l'uscita in barella nel primo tempo della sfida al Bologna e la visita in ospedale che ha scongiurato fratture, ci ha pensato lo stesso Pedro. L'attaccante laziale, in un post sui propri social, ha sottolineato come il suo infortunio "fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata. Orgoglioso di tutti", le sue parole.

Lo spagnolo, uscito dal campo su una gamba sola per l'infortunio alla caviglia e sorretto dallo staff medico, ha inoltre ringraziato i tifosi del Bologna, che lo hanno applaudito mentre lasciava il terreno di gioco, "per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio".

Ultimi video

01:22
Sabato c'è Inter-Juve

Sabato c'è Inter-Juve

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

01:22
Sabato c'è Inter-Juve

Sabato c'è Inter-Juve

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:49
Atalanta, De Ketelaere operato al menisco: i tempi di recupero
16:41
L'Atalanta recupera Scamacca per la Lazio
16:26
Lazio, escluse fratture per Pedro: "Spero di tornare presto"
16:15
Napoli, il direttore dell'area business: "Serve lo stadio nuovo, non 'pezze' all'attuale"
16:10
Il Milan a pranzo e Roma-Juve di sera: anticipi e posticipi della 27esima giornata