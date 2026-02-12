1 di 22
TRAILRUNNING

Ortles Haute Route: prende vita il sogno organizzativo di Marco De Gasperi

Prima assoluta alla fine della prossima estate sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige

12 Feb 2026 - 11:15
22 foto

Il sogno organizzativo del sei volte iridato della corsa in montagna Marco De Gasperi sta per diventare realtà. La prima montagna scalata da bambino, quella sulla quale stabilì il primato di salita e discesa, la stessa che ogni giorno vede in allenamento alzando gli occhi al cielo, ospiterà Ortles Haute Route, una long distance destinata a richiamare campioni e semplici appassionati da tutto il mondo. La campagna iscrizioni apre sabato 21 febbraio, ma le date da segnarsi in rosso sull’agendina delle gare sono quelle di venerdì 11 e sabato 12 settembre. Andando in gran parte a ricalcare l’alta via che unisce Valtellina e Alto Adige, Ortles Haute Route Trail sarà interamente disegnata all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio e avrà Bormio come sede di partenza e arrivo di tutte le gare.

