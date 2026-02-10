Val Maremola Trail: Ghiano e Dematteis firmano l’edizione dei record

La magica soglia dei mille partenti superata, vincitori di classe mondiale e un weekend fittissimo di eventi: sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo di Valmaremola Trail 2026 a Pietra Ligure e sulle montagne del suo immediato entroterra. Se la vocazione outdoor del Savonese è ormai un dato di fatto, la quattordicesima edizione con le quattro le distanze competitive in locandina l’ha ulteriormente irrobustita, confermando come questo angolo di Liguria sia ormai a pieno titolo un tempio della corsa in natura, apprezzato da una platea sempre più ampia e diversificata di toptunners e amatori della disciplina. A rendere possibile tutto questo il grande lavoro di gruppo messo in campo dallo staff di Valmaremola Team (guidato dall’instancabile Paolo Manca) e il contributo del main sponsor: il brand cinese Kailas.