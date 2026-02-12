Napoli, il direttore dell'area business: "Serve lo stadio nuovo, non 'pezze' all'attuale"

"Col nuovo stadio - ha aggiunto Bianchini - non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, il vero problema è che ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% il fatturato. Parlo di museo, skybox, esperienze, insomma si parla di un'ecosistema che sarebbe utilissimo. De Laurentiis è molto attivo sul tema, è un suo obiettivo. Per competere serve avere un nuovo stadio e senza il Napoli sta facendo dei miracoli, che però non sono eterni. Noi abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che cresca in modo organico e ci serve un impianto di proprietà che faccia sì che il Napoli abbia flussi finanziari necessari per supportare la crescita".