Napoli, il direttore dell'area business: "Serve lo stadio nuovo, non 'pezze' all'attuale"

12 Feb 2026 - 16:15
© Getty Images

© Getty Images

"Vogliamo fare un nuovo stadio e non mettere le pezze a quello attuale. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto mi riguarda, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all'anno senza un nuovo stadio". Lo ha detto Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area business del Calcio Napoli, a margine della conferenza stampa della campagna "Sanghe Pe Napule", promossa da Sorgesana in collaborazione con Avis e Ssc Napoli.

"Col nuovo stadio - ha aggiunto Bianchini - non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, il vero problema è che ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% il fatturato. Parlo di museo, skybox, esperienze, insomma si parla di un'ecosistema che sarebbe utilissimo. De Laurentiis è molto attivo sul tema, è un suo obiettivo. Per competere serve avere un nuovo stadio e senza il Napoli sta facendo dei miracoli, che però non sono eterni. Noi abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che cresca in modo organico e ci serve un impianto di proprietà che faccia sì che il Napoli abbia flussi finanziari necessari per supportare la crescita". 

Ultimi video

01:22
Sabato c'è Inter-Juve

Sabato c'è Inter-Juve

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

01:22
Sabato c'è Inter-Juve

Sabato c'è Inter-Juve

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:49
Atalanta, De Ketelaere operato al menisco: i tempi di recupero
16:41
L'Atalanta recupera Scamacca per la Lazio
16:26
Lazio, escluse fratture per Pedro: "Spero di tornare presto"
16:15
Napoli, il direttore dell'area business: "Serve lo stadio nuovo, non 'pezze' all'attuale"
16:10
Il Milan a pranzo e Roma-Juve di sera: anticipi e posticipi della 27esima giornata