Kimi Antonelli in incognito a una gara di kart: miglior tempo del circuito sul bagnato

Abbassata la visiera del casco, nonostante la pioggia battente, Kimi è entrato subito in modalità race girando tre secondi più veloce degli altri e facendo registrare il miglior tempo del circuito sul bagnato. Prestazione che al traguardo ha svelato anche la sua identità. Dopo aver stravinto la gara, Antonelli ha posato insieme a tutti gli altri piloti tra risate e autografi.