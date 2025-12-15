Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
COOPERATIVE DEL GOL

Chi fa segnare più giocatori? Inter e Juve al top in Italia, ma in Europa comanda il Psg

Bianconeri e nerazzurri hanno 14 marcatori diversi fin'ora, i parigni super con 19

di Redazione
15 Dic 2025 - 16:24

I Golden State Warriors hanno costruito una dinastia che per anni ha cannibalizzato le avversarie su una semplice filosofia: “Strength in numbers”, che in italiano altro non sarebbe che la forza del collettivo. Un concetto che oggi si può trasporre anche al calcio. Le partite sono sempre di più e per mantenere un rendimento da top le alternative ai titolari diventano fondamentali.

Lo sa bene l’Inter che nella passata stagione ha pagato a caro prezzo il chilometraggio dei suoi campioni, arrivati stremati nel momento clou. Oggi in casa nerazzurra la musica è cambiata: da Pio Espoisto a Ange-Yoan Bonny passando per Petar Sucic, le riserve o presunte tali oggi danno il loro apporto alla causa. Un contributo che si ritrova anche nei numeri: l’Inter in questa stagione, tra tutte le competizioni, ha mandato in gol 14 giocatori diversi. Un numero che in Italia soltanto la Juventus riesce a pareggiare e che ha pochi eguali nel panorama europeo. Il Milan per esempio con la doppietta di Davide Bartesaghi si è portato a quota 13, mentre il Napoli si ferma "soltanto" a 10.

Leggi anche

L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino

Nei top 5 campionati non sono molti i club ad avere questi numeri. Barcellona e Real Madrid per dire si fermano rispettivamente a 11 e 12. A spiccare in Spagna è l'Ateltico Madrid del Cholo Simeone con 15. Corazzate come City, Arsenal e BAyern Monaco non sfondano quota 13. Ma in Premier c’è anche chi ha fatto meglio: il Chelsea di Enzo Maresca ha 17 marcatori diversi, giocando però due partite in più rispetto a nerazzurri e bianconeri (24 contro 22).

Leggi anche

Bisseck e Lautaro castigano il Genoa: Inter da sola in vetta alla classifica

In tal senso impressiona il dato del Brighton che in sole 19 partite giocate ha mandato a segno lo stesso numero di giocatori dei Blues (17). Sul trono di questa particolare statistica c'è il Psg. Luis Enrique, anche a causa di tanti infortuni, ha dovuto coinvolgere tante giocatori diversi, compresi ragazzi della Primavera che hanno dato ottime risposte: da Mbaye e Mayulu fino a Quentin Ndjantou Mbitcha. Il risultato è stato che a metà stagione i parigini possono vantare ben 19 marcatori diversi, record tra i top 5 campionati europei. Un numero incredibile che rispecchia a pieno la filosofia di un club che per vincere tutto si è liberato delle sue stelle più luminose (Mbappé, Messi e Neymar) preferendo al singolo il collettivo. Eccoci di nuovo: strength in numbers. 

inter
juventus
man city
chelsea
brighton
marcatori

Ultimi video

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCCOPA ok

Milan: la verità sul ginocchio di Gabbia

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

01:41
SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

Finalmente Spalletti vede "la prima Juve bella"

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

03:01
INTERVISTA CANNAVARO su Nazionale x sito 15/12 DICH

Nazionale, il consiglio di Cannavaro a Gattuso: "Va recuperato quel 'primo non subire gol'"

01:43
Il giorno di Roma-Como

Il giorno di Roma-Como

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

01:30
Capitan Lautaro

Capitan Lautaro

00:19
MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Il gol della giornata in Bundesliga: la girata acrobatica di Holer del Friburgo

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

02:14
Spalletti: "Partita da Juve"

Spalletti: "Partita da Juve"

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
Credito sportivo e Aic rinnovano convenzione per impiantistica
17:04
Insulto razzista, il Qpr si ritira da torneo milanese
17:04
Ancora Abodi: "Tra Salerno e Napoli per Euro 2032 vinca il migliore"
16:04
Abodi: "Tra Salerno e Napoli per Euro 2032 vinca il migliore"
15:16
Abodi: "Palermo compete per gli Europei del 2032"