Mercato

Milan, blindato Saelemaekers fino al 2031: c'è l'accordo

15 Dic 2025 - 16:37

Il Milan mette un tassello fondamentale per il proprio futuro e blinda uno suoi giocatori più apprezzati da Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera ha raggiunto l'accordo totale per il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers, centrando l'obiettivo che si era prefissata: chiudere la pratica prima di Natale. L'intesa verbale è stata definita nei dettagli durante la scorsa settimana, confermando la volontà comune di proseguire un matrimonio che si sta rivelando solido e proficuo per entrambe le parti.

Il nuovo accordo testimonia la grande fiducia del club nei confronti dell'esterno belga, che verrà premiato con un contratto a lungo termine: la nuova scadenza è fissata al 2031. Non si tratta solo di un prolungamento temporale, ma di un riconoscimento concreto del suo valore all'interno della rosa, dato che l'intesa prevede un importante adeguamento economico dello stipendio. Ora manca solo l'ultimo passaggio formale: le firme sui documenti e il successivo annuncio ufficiale sono attesi nelle prossime settimane, ma la stretta di mano è già arrivata.

