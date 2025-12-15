Milan, regalo di Natale anticipato: Saelemaekers rinnova fino al 2031, è ufficiale

Milan-Sassuolo: le immagini del lunch match di San Siro
Il Milan blinda Saelemaekers: è ufficiale il rinnovo fino al 2031 con aumento di stipendiodi Stefano Fiore
Il Milan mette un tassello fondamentale per il proprio futuro e blinda uno suoi giocatori più apprezzati da Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers, centrando l'obiettivo che si era prefissata: chiudere la pratica prima di Natale. L'intesa verbale era stata definita nei dettagli durante la scorsa settimana, confermando la volontà comune di proseguire un matrimonio che si sta rivelando solido e proficuo per entrambe le parti.
Il nuovo accordo testimonia la grande fiducia del club nei confronti dell'esterno belga, che viene premiato con un contratto a lungo termine: la nuova scadenza è fissata al 2031. Non si tratta solo di un prolungamento temporale, ma di un riconoscimento concreto del suo valore all'interno della rosa, dato che l'intesa prevede un importante adeguamento economico dello stipendio. Ora manca solo l'ultimo passaggio formale: le firme sui documenti e il successivo annuncio ufficiale sono attesi nelle prossime settimane, ma la stretta di mano è già arrivata.
Il comunicato - "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".
