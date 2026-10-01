Melavertical FISky: Elia e Murada nella quinta tappa di CRAZY Vertical Italy Cup

Sul secondo gradino del podio sale un'altra atleta local, la chiavennasca Sveva Della Pedrina. Dominatrice assoluta quest'anno del circuito only-up GOinUP, la portacolori di La Recastello Radici Group (sedicesima overall) incassa da Murada un ritardo di un minuto e 23 secondi. A chiudere i giochi del podio è la trailrunner piemontese Alice Minetti (ventisettesima), terza più staccata a quattro minuti e 39 secondi dalla vetta della classifica femminile. Reduce dal sesto posto nel recenti Mondiali Sky di La Gomera (Isole Canarie) nella prova vertical, la portacolori di Boves Run ASD/Kailas FUGA firma risultato di rilievo al suo rientro nelle gare nazionali. A sigillare la top five femminile sono Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959) che chiude quarta in quarantatré minuti e 58 secondi e Barbara Sangalli (AS Premana), quinta in quarantasette minuti e sette secondi.