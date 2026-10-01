Melavertical FISky: Elia e Murada nella quinta tappa di CRAZY Vertical Italy Cup
Il top runner lecchese e la vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo generale di scialpinismo senza rivali a Villa di Tiranodi Stefano Gatti
© Giacomo Meneghello
Domenica 27 settembre il Melavertical di Villa di Tirano - decima edizione della cronoscalata sulla mulattiera Peita-Sasso - ha messo in palio la quinta tappa di CRAZY Vertical Italy Cup 2026 by FISky (Federazione Italiana Skyrunning). Un centinaio di atleti si sono dati appuntamento nella decima edizione dell'ormai classico appuntamento di fine settembre in provincia di Sondrio dedicato agli specialisti delle prove di sola salita organizzato da ASD Polisportiva Villa insieme a Pro Loco Villa di Tirano. A dettare legge nell'impegnativo vertical federale valtellinese sono stati Andrea Elia e Giulia Murada che hanno fatto la differenza sui diretti rivali.
GARA UOMINI
Al termine della gara da tre chilometri e 400 metri di sviluppo lineare per mille metri di dislivello positivo il, lecchese Andrea Elia (La Recastello Radici Group/TOPO Athletic si aggiudica la vittoria in campo maschile, fermando il cronometro sul tempo di trenta minuti e 59 secondi, mancando per soli diciassette secondi il record-gara da trenta minuti e 42 secondi appunto da lui stesso fissato nel 2024. Secondo gradino del podio con un ritardo di due minuti e 32 secondi dal vincitore per Alex Rigo (Maddalene Sky Marathon/Karpos) che chiude la sua prova in trentatré minuti e 35 secondi.
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A completare il podio è Nicolò Ernesto Canclini (CS Carabinieri) con il tempo finale di trentaquattro minuti e 49 secondi. Top five nell'ordine per gli altri due lecchesi Luca Lafranconi e Lorenzo Milesi, separati tra loro da un solo secondo: trentaquattro minuti e 52 secondi per il portacolori di ASD Falchi Lecco, trentaquattro e 53 secondi per quello di Team Pasturo ASD, entrambi quindi non lontani dal podio.
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GARA DONNE
In campo femminile le rampe implacabili di Melavertical sono ancora una volta terra di conquista per Giulia Murada (Centro Sportivo Esercito) che timbra una clamorosa "manita" di successi. Vincitrice della Coppa del Mondo assoluta di scialpinismo quest'anno, la polivalente campionessa valtellinese (originaria di Albosaggia, alle porte del capoluogo provinciale Sondrio), vincitrice della Coppa del Mondo assoluta di scialpinismo quest'anno, si impone con il tempo di trentotto minuti e 21 secondi che la proietta fino alla dodicesima casella della classifica assoluta (sessantacinque finishers, undici le donne) ma non le permette di avvicinare il record (della gara e del mondo) di Andrea Mair, fermo da tre anni sul tempo di trentacinque minuti e 19 secondi.
Sul secondo gradino del podio sale un'altra atleta local, la chiavennasca Sveva Della Pedrina. Dominatrice assoluta quest'anno del circuito only-up GOinUP, la portacolori di La Recastello Radici Group (sedicesima overall) incassa da Murada un ritardo di un minuto e 23 secondi. A chiudere i giochi del podio è la trailrunner piemontese Alice Minetti (ventisettesima), terza più staccata a quattro minuti e 39 secondi dalla vetta della classifica femminile. Reduce dal sesto posto nel recenti Mondiali Sky di La Gomera (Isole Canarie) nella prova vertical, la portacolori di Boves Run ASD/Kailas FUGA firma risultato di rilievo al suo rientro nelle gare nazionali. A sigillare la top five femminile sono Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959) che chiude quarta in quarantatré minuti e 58 secondi e Barbara Sangalli (AS Premana), quinta in quarantasette minuti e sette secondi.
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Podio maschile
1. Andrea Elia (ASD La Recastello/TOPO Athletivc) 00:30:59
2. Alex Rigo (Maddalene Sky Marathon/Karpos) 00:33:35
3. Nicolò Ernesto Canclini (CS Carabinieri) 00:34:49
Podio femminile
1. Giulia Murada (CS Esercito) 00:38:21
2. Sveva Della Pedrina (La Recastello Radici Group) 00:39:44
3. Alice Minetti (Boves Run/Kailas FUGA) 00:43:00
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Melavertical di Villa di Tirano era la quinta delle otto tappe di CRAZY Vertical Italy Cup 2026 dopo Vertical Lago di Como a giugno, Vertical Rocciamelone VK3583 a luglio e i due precedenti appuntamenti di un mese di settembre... senza respiro: Valgerola Vertical e Adamello Vertical Kilometer. Il circuito sancito da FISky prosegue subito con la VK70 di Valmadrera (in provincia di Lecco) di sabato 3 ottobre a Valmadrera (tre chilometri e 300 metri, 1010 metri D+) e il Morissolo Vertical di sabato 17 ottobre a Cannero Riviera (Verbania) da tre chilometri e 900 metri per 1070 metri D+, per poi culminare con la finale di domenica 8 novembre al Vertical Punta Marin di Acquasanta-Mele nell'immediato entroterra di Genova (quattro chilometri e 700 metri per 900 metri D+) che incoronerà i vincitori della classifica generale.
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