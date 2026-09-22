ValleCamonica Vertical 750 By Night: Elia e Bonzi illuminano la notte di Malegno
© Valle Camonica Vertical 750 By Night Ufficio Stampa
Pronostico rispettato per uno degli appuntamenti più gettonati da arte dei verticalisti di casa nostra (ma non solo)nel calendario agonistico di fine estate. Sono Andrea Elia e Vivien Bonzi i vincitori della settima edizione di ValleCamonica Vertical 750 By Night, disputata sabato 19 settembre a Malegno, in provincia di Brescia. Organizzata da Atletica CIMA ASD, la manifestazione ha messo ancora una volta a confronto gli specialisti della corsa in montagna (e in questo caso in particolare gli specialisti only-up) in forza ad alcune tra le formazioni più ricche di storia e tradizione del mountain running italiano e - anche in questo caso - internazionale. Teatro della sfida il ripido tracciato che dalla centrale idroelettrica Enel di Malegno conduce fino al Monte Guna. Un percorso breve ma particolarmente selettivo: circa quattro chilometri e mezzo di sviluppo lineare per 750 metri di dislivello positivo, affrontati in modalità by night con l'ausilio delle lampade frontali, elemento che da sempre caratterizza l’evento. ValleCamonica Vertical 750 By Night era valida come sedicesimo dei diciotto appuntamenti che compongono il calendario 2026 di Valle dei Segni Mountain Cup, il circuito di gare di corsa in montagna della Valle Camonica.
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In campo maschile Andrea Elia, portacolori di ASD La Recastello/TOPO Athletic, ha conquistato una sudatissima ma convincente vittoria. Tempo finale di 25 minuti e 33 secondi per il trentaduenne lecchese che ha prevalso per soli 38 secondi sul britannico Edward Hobbs, mentre Luciano Rota ha fissato la maggioranza La Recastello sul podio, andando ad occuparne il gradino finale con una prova da 27 minuti e 17. Si ferma ai piedi del podio stesso la corsa di Luca Magri (lui pure portacolori della corazzata Recastello), quarto in 27 minuti e 45 secondi. Luca Malgarida dell’US Malonno (28 minuti e 42 secondi suo tempo finale) la spunta per quattro secondi sul fratello e compagno di squadra Marco Malgarida e per dodici secondi su Marco Filosi (SA Valchiese) nel rush finale per la corsa all’ultima casella della top five.
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In gara donne successo senza discussioni per la quotatissima Vivien Bonzi, atleta del Team Brooks che completa in campo femminile la doppietta La Recastello nel vertical serale bresciano, collegando la linea di partenza a valle con quella d’arrivo a monte nel tempo finale da 32 minuti e 39 secondi: performance vincente che significa per la venticinquenne di Seriate (Bergamo) il tredicesimo posto di una classifica assoluta da 144 elementi, trentasette dei quali donne. Con Bonzi sul podio salgono nell’ordine Stefania Cotti Cottini (US Malonno) con un ritardo di due minuti e 33 secondi (ventiquattresima overall) e Monica Vagni di AMR Angolo Mountain Running con il tempo finale di 35 minuti e 35 secondi (ventiseiesima). Top five nell’ordine per Camilla Bonariva di US Malonno (37 minuti e 12 secondi, trentaquattresima) e per Valentina Garattini di AMR Angolo Mountain Running che chiude la sua prova in 38 minuti e 30 secondi (quarantatreesima).
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Il successo della settima edizione conferma la ValleCamonica Vertical 750 By Night come un appuntamento ormai consolidato nel calendario della corsa in montagna camuna e lombarda, capace di unire agonismo, partecipazione e valorizzazione del territorio.
Al di là degli aspetti prettamente agonistici, ValleCamonica Vertical si è confermato infatti un appuntamento capace di coinvolgere il territorio anche oltre la gara. La giornata ha infatti affiancato alla competizione principale le iniziative rivolte ai più giovani e alla comunità, fino al momento conclusivo di festa e premiazione. Fondamentale per la buona riuscita dell’evento è stata ancora una volta la collaborazione con Enel, main sponsor della manifestazione e partner di Atletica CIMA, che ha permesso di valorizzare anche la centrale idroelettrica di Malegno e il legame tra sport, territorio ed energia rinnovabile.
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Atletica CIMA ASD desidera ringraziare Enel e tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’edizione 2026, il Comune di Malegno per la collaborazione e il supporto alla manifestazione, insieme a tutte le istituzioni e le realtà del territorio che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un ringraziamento particolare va inoltre ai volontari, agli addetti lungo il percorso, a quanti hanno collaborato alla sicurezza e alla logistica, alle associazioni coinvolte e a tutte le persone che, con il proprio lavoro prima, durante e dopo la gara, hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.