ValleCamonica Vertical 750 By Night: Elia e Bonzi illuminano la notte di Malegno

Il successo della settima edizione conferma la ValleCamonica Vertical 750 By Night come un appuntamento ormai consolidato nel calendario della corsa in montagna camuna e lombarda, capace di unire agonismo, partecipazione e valorizzazione del territorio.



Al di là degli aspetti prettamente agonistici, ValleCamonica Vertical si è confermato infatti un appuntamento capace di coinvolgere il territorio anche oltre la gara. La giornata ha infatti affiancato alla competizione principale le iniziative rivolte ai più giovani e alla comunità, fino al momento conclusivo di festa e premiazione. Fondamentale per la buona riuscita dell’evento è stata ancora una volta la collaborazione con Enel, main sponsor della manifestazione e partner di Atletica CIMA, che ha permesso di valorizzare anche la centrale idroelettrica di Malegno e il legame tra sport, territorio ed energia rinnovabile.