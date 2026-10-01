Tennis, Zverev: "Nessun giocatore è favorevole a ridurre la durata dei match degli Slam"

Alcuni esponenti del mondo del tennis - tra cui l'ad dell'Australian Open - hanno ipotizzato che i tornei Major potrebbero valutare di inserire la formula 'al meglio dei tre set' per i match dei primi turni. Tale cambiamento, secondo i sostenitori, aiuterebbe il pubblico, e in particolare i più giovani, a interessarsi a uno sport in cui partite molto combattute possono protrarsi per ore. "È l'impresa più difficile da compiere nel nostro sport proprio perché si gioca al meglio dei cinque set - ha affermato il tedesco, spiegando le sue ragioni per il no -. È una delle prove fisiche più estreme che si possano affrontare, e poi è storia".