Supercoppa italiana, adesso è ufficiale: Inter-Lazio il 22 dicembre alle 21

REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLA COMPETIZIONE

1. LA COMPETIZIONE La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2026/2027, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentanovesima edizione del trofeo, si disputa a Milano, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, il giorno martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21.00 tra le Società: - FC Internazionale Milano: Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2025/2026 - SS Lazio: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (essendo la Società vincitrice della Coppa Italia corrispondente a quella vincitrice il Campionato).

2. IL FORMAT La Competizione prevede la disputa di 1 gara. Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate al termine dei tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

3. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI Durante la gara sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Sempre e solo nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare un'ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei. Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve. I numeri sulle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati nelle liste consegnate all’arbitro.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE La EA SPORTS FC Supercup 2026/2027 è organizzata dalla Lega Calcio Serie A.

5. PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA La gara sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.

6. PALLONE UFFICIALE Nella gara per l’aggiudicazione della EA SPORTS FC Supercup 2026/2027 sarà utilizzato il pallone dello Sponsor ufficiale PUMA.

7. PREMI Alla Società vincitrice verranno assegnati: - la riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2026/2027; - 40 medaglie d’oro destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra. Alla Società finalista verranno assegnate: - 40 medaglie d’argento destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.

8. RICHIAMI REGOLAMENTARI Nella gara è previsto l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Advanced Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Sono altresì previsti l'integrazione del segnale Vardict sul maxischermo ed il Public Announcement after Var Checks and Var Review. Per decisione del Consiglio Federale del 30 aprile 2014 è consentita, in deroga all’art. 66 comma 1 delle NOIF, la presenza in panchina di un ulteriore dirigente per ciascuna Società, in aggiunta alle figure già previste. Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nella gara di Supercoppa, ma solo nella prima gara di Campionato successiva alla stessa. In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante la gara di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di Campionato. Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio: