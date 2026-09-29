Oliena Sky Trail da sesta piena: sfide ad alta quota sul Supramonte

Ad aprire il programma sono stati nel pomeriggio di sabato 26 settembre il vertical V-Karabidda da cinque chilometri (per 980 metri di dislivello positivo) e il Corrasi Trail la cui carta d'identità prevedeva 1250 metri di dislivello spalmati lungo uno sviluppo lineare di diciassette chilometri. Spazio alle due gare lunghe e (ancora più) tecniche nella giornata di domenica 27 settembre. Partenza di buon mattino per la impegnativa Ultra Sky Supramonte da cinquanta chilometri e 3500 metri di dislivello positivo che ha spaziato in lungo e in largo sull'intero massiccio del Supramonte. A seguire si sono messi in movimento gli skyrunners che hanno scelto il pettorale dello Husidore Sky Trail da ventitré chilometri e quasi 1800 metri di dislivello positivo. Nonostante la contrazione a livello numerico, lo staff organizzatore manda in archivio con soddisfazione e ottimismo per il futuro la sesta edizione di Oliena Sky Trail. La macchina organizzativa ha marciato a pieno regime per l'intero fine settimana e il focus - dopo un po' di meritato riposo - è già sul settimo episodio dell'evento. Parecchia carne bolle in pentola per lo sky e il trailrunning sardo e Oliena punta a recitare ancora un ruolo da protagonista.