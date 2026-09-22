Vertical Zucco, missione compiuta per Boccardi e Sangalli

"Non pensavo di riuscire a vincere. Ho dato il meglio di me stessa e quando ho iniziato a superare anche le ragazze giovani - che quest'anno erano parecchie - ho pensato che ce la potevo fare. Il percorso era un po' scivoloso, infatti i tempi sono peggiorati un po' per tutti rispetto all'anno scorso. A nostro favore però c'era il clima, che non era caldo. Questa vertical mi piace particolarmente perché c'è poco asfalto e parte subito in piedi. Nella parte dura, con le roccette, me la cavo veramente bene. Quest'anno non ho usato i bastoncini: secondo me è meglio, perché così ti puoi attaccare alle piante e alle rocce". (Barbara Sangalli)