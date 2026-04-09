Giulia Murada e la Coppa del Mondo overall: "Dedicata a papà Ivan"

“Questa impresa è una cosa che forse non ho ancora realizzato perché comunque non era un obiettivo che mi ero prefissata per questa stagione e la coppa overall è arrivata un po’ così... a sorpresa. A qualche gara dalla fine mi sono ritrovata in testa alla classifica generale con un buon margine e a quel punto mi sono detta: okay, proviamoci! Quando ho passato le batterie della Sprint alla finale di Villars e mi sono resa conto che con i punti c’ero... ho provato una sensazione assurda e ho pensato: la Coppa quest'anno la portiamo a casa! È stato bellissimo ma - lo ripeto - ho impiegato qualche giorno a realizzare. A chi dedico questo successo? Beh, la dedica… obbligata è a mio papa Ivan. Perché alla fine è la prima grande vittoria di questa portata della mia carriera e devo dire che se non fosse stato per lui non farei neanche questo sport, quindi… Di pazienza ne ha avuta tanta in questi anni e alla fine questo è un bel riconoscimento per tutto il lavoro fatto: sia da parte mia che da parte sua”.