Elba Legend Run: sport, natura e territorio per un weekend da sogno tra mare e montagna
Tre distanze competitive per un evento che valorizza le peculiarità dell'isola più grande dell'Arcipelago Toscanodi Stefano Gatti
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A poche ore ormai dal segnale di partenza, la terza edizione di Elba Legend Run chiama a raccolta runners, accompagnatori e appassionati di outdoor per vivere l’Isola d’Elba nel momento più autentico della stagione: quando i sentieri tornano protagonisti, il mare resta sullo sfondo e la corsa diventa esperienza di territorio. Nel weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Capoliveri sarà il centro di una due giorni dedicata al trailrunning e alla scoperta del versante orientale dell’Isola, con tre distanze da 13, 25 e 65 chilometri che compongono un programma costruito per trasformare la partecipazione in un’occasione di sport, viaggio e condivisione. Dopo il crescente interesse registrato nelle edizioni precedenti (e con presenze provenienti da una dozzina di nazioni), la manifestazione consolida il proprio posizionamento nel calendario outdoor elbano e punta a confermarsi uno degli appuntamenti più riconoscibili della stagione sportiva sull’isola. Elba Legend Run infatti non è solo una competizione: è un racconto in movimento che unisce performance, paesaggio, storia mineraria, accoglienza e cultura outdoor in un’unica esperienza di viaggio.
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Tre distanze, un’unica leggenda tra miniere, mare e Grande Traversata Elbana
Punto strategico della rete sentieristica elbana, il borgo di Capoliveri sarà il cuore operativo della manifestazione e la sede di partenza/arrivo di tre prove pensate per coinvolgere atleti con preparazioni diverse ma accomunati dalla stessa voglia di misurarsi con un ambiente tecnico, spettacolare e profondamente identitario. La 13 e la 25 chilometri si sviluppano nel grande scenario minerario del Monte Calamita tra strade bianche, single track, rocce ferrose e scorci “lunari” con affaccio sul mare. La prova lunga da 65 chilometri abbraccia l’intero versante orientale, collegando i comprensori minerari del Monte Calamita e della valle del Monte Giove a Rio Marina, fino all’area dell’Eremo di Santa Caterina e alla GTE (la Grande Traversata Elbana), con continui e spettacolari sali-scendi tra mare e montagna e circa tremila metri di dislivello complessivo.
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Un weekend da vivere: sport, viaggio e scoperta fuori stagione
Accanto alla sfida agonistica, Elba Legend Run si propone come un’occasione per vivere l’Elba fuori stagione, con un’organizzazione pensata per facilitare la partecipazione anche da fuori isola grazie alle convenzioni con le principali compagnie navali, Moby e Blu Navy. A ottobre l’Elba offre temperature miti, luce limpida, mare ancora estivo e sentieri più silenziosi: condizioni ideali per correre, fermarsi qualche giorno e scoprire l’isola con tempi più lenti. Per accompagnatori e atleti che scelgono di prolungare il soggiorno, la manifestazione segnala inoltre la possibilità di accedere ad attività convenzionate legate al territorio e all’outdoor: un modo semplice per trasformare la trasferta sportiva in un’esperienza più completa di scoperta dell’Isola. Il messaggio è chiaro: partecipare all'evento ELR significa scegliere una gara, ma anche entrare in un’esperienza che racconta l’Elba attraverso il movimento, la natura e le relazioni che rendono vivo il territorio.
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Un evento che corre insieme al territorio e alla responsabilità sociale
Correre all’Elba significa entrare in relazione con un territorio vivo: il profumo della macchia, la memoria delle miniere, il blu del mare e un paesaggio che diventa parte della gara, quasi integralmente compreso nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. La crescita della manifestazione passa anche dalla capacità di generare relazioni positive con il territorio, con le sue attività produttive e non solo: Elba Legend Runguarda con attenzione anche alle collaborazioni con associazioni, fondazioni e realtà impegnate nel sociale, trasformando l’evento in una piattaforma capace di unire sport, comunità e responsabilità. In questa direzione prende avvio la collaborazione con Fondazione Exodus, fondata da Don Antonio Mazzi e presente sull’Isola con una significativa sede operativa. La Fondazione è attiva in progetti educativi e percorsi di accompagnamento rivolti a giovani provenienti da contesti di disagio, con l’obiettivo di favorire crescita personale, responsabilità e reinserimento. Per Elba Legend Run i ragazzi di Exodus saranno impegnati concretamente nell’organizzazione, insieme ai nostri volontari. La corsa diventa così occasione di partecipazione, attenzione alle persone e costruzione di legami concreti con la comunità locale.
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ATOM porta all’Elba una visione tecnica innovativa anche nel trailrunning
Tra gli elementi che rafforzano l’edizione 2026 c’è la collaborazione tecnica con ATOM, marchio spagnolo specializzato in calzature running e trailrunning: una partnership che valorizza il profilo tecnico e internazionale della manifestazione. Grip, stabilità e comfort saranno messi alla prova sui sentieri tecnici dell’Elba, tra fondi rocciosi, single track e continui cambi di ritmo.
Il programma è consultabile sulla pagina web ufficiale della manifestazione https://www.elbalegendrun.it
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