Elba Legend Run: sport, natura e territorio per un weekend da sogno tra mare e montagna

A poche ore ormai dal segnale di partenza, la terza edizione di Elba Legend Run chiama a raccolta runners, accompagnatori e appassionati di outdoor per vivere l’Isola d’Elba nel momento più autentico della stagione: quando i sentieri tornano protagonisti, il mare resta sullo sfondo e la corsa diventa esperienza di territorio. Nel weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Capoliveri sarà il centro di una due giorni dedicata al trailrunning e alla scoperta del versante orientale dell’Isola, con tre distanze da 13, 25 e 65 chilometri che compongono un programma costruito per trasformare la partecipazione in un’occasione di sport, viaggio e condivisione. Dopo il crescente interesse registrato nelle edizioni precedenti (e con presenze provenienti da una dozzina di nazioni), la manifestazione consolida il proprio posizionamento nel calendario outdoor elbano e punta a confermarsi uno degli appuntamenti più riconoscibili della stagione sportiva sull’isola. Elba Legend Run infatti non è solo una competizione: è un racconto in movimento che unisce performance, paesaggio, storia mineraria, accoglienza e cultura outdoor in un’unica esperienza di viaggio.