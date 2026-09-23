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TRAILRUNNING

Puglia by UMTB Terra delle Gravine: oltre alle gare c'è di più

Dal 23 al 25 ottobre si corre dai Sassi di Matera al Mar Ionio: canyon, macchia mediterranea, borghi e spiagge per trasformare un weekend di trail in un viaggio senza tempo

di Stefano Gatti
23 Set 2026 - 17:30
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Puglia UTMB 2026 Terra delle Gravine gioca d'anticipo rispetto alla prima edizione dello scorso anno: dal secondo weekend di novembre si passa infatti al quello finale di ottobre. È già conto alla rovescia insomma per il quarto e ultimo passaggio in Italia delle UTMB World Series dopo il Chianti Ultra by UTMB di inizio primavera, LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB di inizio estate e Monte Rosa Walserwaeg by UTMB nel cuore dell'estate stessa. Chi ha detto che la voglia di mare finisce con l’estate? A fine ottobre, quando l’autunno ha già cambiato il volto di gran parte d’Italia, in Puglia c’è un altro modo di vivere la stagione: infilare le scarpe da trail, attraversare canyon e macchia mediterranea e terminare la propria corsa con i piedi sulla sabbia, davanti al Mar Ionio. È questa una delle anime più sorprendenti di Puglia by UTMB, che da venerdì 23 a domenica 25 ottobre torna nella Terra delle Gravine con cinque distanze e un programma di gare che - nella sua versione più lunga -parte dai Sassi di Matera e arriva fino alla spiaggia di Castellaneta Marina. Un viaggio che segue le linee naturali scolpite nella roccia e attraversa un territorio in cui paesaggio, storia e identità mediterranea si incontrano. Proprio la collocazione autunnale suggerisce di guardare all’evento da una prospettiva diversa. Puglia by UTMB può diventare il punto di partenza per un weekend outdoor fuori stagione, in una terra che, lontana dai ritmi dell’estate, invita a rallentare: correndo o camminando, entrando nei borghi, scoprendo tradizioni e sapori e arrivando infine sul mare.

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