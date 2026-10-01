Nico Paz o Lautaro Martinez, a chi la 10 di Messi? In Argentina hanno le idee chiare

Scaloni non si illude: "sostituire Messi sarà impossibile", le parole in conferenza stampa del ct. Difficile dargli torto: con il ritiro di Messi l'Argentina e, più in generale, il calcio perdono uno dei più grandi interpreti di sempre. L'Albiceleste dovrà andare avanti e qualcuno dovrà raccogliere l'eredità di Leo. In particolare, la sua pesantissima maglia numero 10. In Argentina il tema ha acceso gli animi e creato dibattito. Il ct ha già chiarito che il 10 albiceleste non rimarrà nel cassetto: "Vedremo a chi la daremo più avanti. L'idea è che uno di noi la tenga, con tutta la gioia di portarla". Il portale argentino Tyc Sport ha lanciato un sondaggio che ha visto trionfare con il 51,41% delle preferenze Nico Paz seguito da Enzo Fernández, che ha registrato il 15,03%. Colpisce l'opzione che si è classificata al terzo posto con quasi il 12% delle preferenze: il ritiro della maglia.