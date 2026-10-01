IL SONDAGGIO

Nico Paz o Lautaro Martinez, a chi la 10 di Messi? In Argentina hanno le idee chiare

Il fantasista del Como incoronato dal popolo argentino come degno erede della 10. Il Toro nerazzurro "soltanto" la quinta opzione. E voi a chi la dareste?

01 Ott 2026 - 15:40
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Scaloni non si illude: "sostituire Messi sarà impossibile", le parole in conferenza stampa del ct. Difficile dargli torto: con il ritiro di Messi l'Argentina e, più in generale, il calcio perdono uno dei più grandi interpreti di sempre. L'Albiceleste dovrà andare avanti e qualcuno dovrà raccogliere l'eredità di Leo. In particolare, la sua pesantissima maglia numero 10. In Argentina il tema ha acceso gli animi e creato dibattito. Il ct ha già chiarito che il 10 albiceleste non rimarrà nel cassetto: "Vedremo a chi la daremo più avanti. L'idea è che uno di noi la tenga, con tutta la gioia di portarla". Il portale argentino Tyc Sport ha lanciato un sondaggio che ha visto trionfare con il 51,41% delle preferenze Nico Paz seguito da Enzo Fernández, che ha registrato il 15,03%. Colpisce l'opzione che si è classificata al terzo posto con quasi il 12% delle preferenze: il ritiro della maglia. 

DITE LA VOSTRA

Chi dovrebbe prendere la 10 dell'Argentina dopo Messi?

Nico Paz
Lautaro Martinez
Enzo Fernandez
A nessuno, va ritirata
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

LA CLASSIFICA DI TYC

  • Nicolás Paz: 51,41%
  • Enzo Fernández: 15,03%
  • Ritiro maglia: 11,86%
  • Alexis Mac Allister: 7,51%
  • Lautaro Martínez: 4,35%
  • Altro: 4,35%
  • Franco Mastantuono: 2,93%
  • Thiago Almada: 2,58%

Argentina, presentata la maglia per "l'ultimo tango" di Messi

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