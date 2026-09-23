Nike Alphafly 4: da Kipchoge ai maratoneti... di tutti i giorni

Di cosa si tratta?
Nike Alphafly 4 è la versione più leggera e reattiva della serie Alphafly mai realizzata, progettata da zero per permettere a un numero maggiore di runners di sperimentare la velocità nella maratona.
A chi è destinata?
Alphafly 4 è pensata per i maratoneti, dagli atleti elite che puntano al podio ai runners amatoriali che cercano di battere i propri record personali.
Quali innovazioni presenta?
Nike ha perfezionato ogni componente principale di Alphafly per offrire un’esperienza più fluida ed efficiente durante la maratona. Il risultato è una scarpa che offre un ritorno di energia superiore del 10% rispetto al modello precedente. È più leggera del 5% e presenta una nuova tomaia in Atomknit, schiuma ZoomX LT, unità Air Zoom migliorate, una piastra Flyplate in fibra di carbonio e una suola Fast Shot.
Quando sarà disponibile?
Il lancio online in anteprima (e in edizione limitata) di giovedì 17 settembre scorso sarà seguito da una disponibilità più ampia a partire da giovedì 29 ottobre su https://www.nike.com e presso alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 280 euro.
© Nike Press Office
Più runners. Più velocità. Più possibilità
Nike presenta Alphafly 4, una scarpa da maratona riprogettata come un sistema completo per permettere a un numero maggiore di runners di mantenere la velocità sulla distanza. La scarpa offre un ritorno di energia superiore del 10% rispetto al modello precedente. È più leggera del 5% e presenta una nuova tomaia in Atomknit, schiuma ZoomX LT, unità AirZoom aggiornate, una piastra Flyplate in fibra di carbonio e una suola Fast Shot.
La sfida non era rendere più veloce una scarpa già veloce ma permettere ad un numero maggiore di runners di mantenere velocità ed efficienza man mano che la fatica influisce sull’andamento della gara. Nata da una storia che ha contribuito a ridefinire il mondo della maratona, Alphafly 4 bilancia propulsione, ammortizzazione, comfort e stabilità, per aiutare gli atleti a rimanere in sintonia con il proprio ritmo, la propria postura e i propri obiettivi dal primo miglio fino allo sprint finale.
“Una maratona è dinamica. Con Alphafly 4, abbiamo trascorso anni ad ascoltare gli atleti, studiando come la fatica influisca sulle prestazioni e sulla meccanica della corsa, perfezionando ogni elemento del sistema per permettere ai runners di mantenere l’efficienza quando conta di più. Il nostro obiettivo era semplice: creare una scarpa che aiutasse gli atleti a sentirsi più fiduciosi e capaci nelle fasi finali della gara. È proprio per questo che è stata progettata Alphafly 4". (Emily Farina - Senior Principal, Running Footwear, Nike Sport Research Lab)
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Alphafly 4 porta la velocità oltre i limiti
In ogni maratona arriva un momento in cui mantenere la velocità diventa più difficile che raggiungerla. Alphafly 4 è stata riprogettata proprio per quel momento.
• La nuova tomaia in Atomknit offre al runner una calzata più precisa, all’insegna di comfort, stabilità e concentrazione per tutta la distanza. Una struttura morbida, traspirante e completamente priva di cuciture presenta cavi sull’area mediale, rinforzi integrati nel tallone e un sottopiede modellato per una maggiore stabilità ad ogni falcata.
• La nuova schiuma ZoomX LT è fino al 17% più leggera rispetto alla schiuma ZoomX standard. Offre l’8% in più di ritorno di energia e una sensazione più morbida, un’ammortizzazione eccezionale e una maggiore elasticità. La nuova schiuma si combina con ZoomX ed è disposta a strati sopra e sotto la piastra Flyplate per creare un sistema di ammortizzazione completo, progettato specificamente per le esigenze delle gare di lunga distanza.
• Una piastra Flyplate in fibra di carbonio unisce stabilità e propulsione, mantenendo al contempo il caratteristico profilo inclinato di Alphafly, e interagisce con il sistema di ammortizzazione circostante per creare una sensazione di fluidità che favorisce lo slancio in avanti e una cadenza costante.
• Le doppie unità Air Zoom nell’avampiede sono ottimizzate per interagire silenziosamente con la schiuma e la piastra Flyplate, favorendo una propulsione reattiva in gara.
• Una suola Fast Shot leggera assicura trazione e aderenza ottimali, aiutando i runners a rimanere a contatto con la strada ad ogni falcata.
Nel complesso, Alphafly 4 è progettata per le gare di lunga distanza e per inseguire nuovi record personali, aiutando i runners a rimanere concentrati sulla gara fino alle fasi finali della maratona.
“Le scarpe Nike Alphafly 4 mi hanno dato fiducia dalla linea di partenza fino al traguardo. Quando la gara si è fatta difficile, ho riposto fiducia nel lavoro che avevo svolto e nelle scarpe che indossavo. Come atleti, siamo sempre alla ricerca di nuovi traguardi, e credo che Alphafly 4 confermi quante opportunità ci siano per migliorare le prestazioni nella maratona”. (Addisu Gobena - atleta Nike, vincitrice della Maratona di Sydney 2026)
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Progettata per la velocità nella maratona
Il feedback degli atleti raccolto nel corso di diverse generazioni di Alphafly ha contribuito a guidare lo sviluppo della scarpa. Le conoscenze acquisite dal Project Dreamweaver di Nike, le estese prove condotte con le atlete e gli insight dei fondisti di ogni livello e intensità hanno portato a miglioramenti in termini di stabilità, fluidità, comfort e fiducia sulla lunga distanza.
Questo processo riflette un sistema che mette in connessione gli insight degli atleti, i test del Nike Sport Research Lab e l’innovazione di prodotto. Gli atleti aiutano a identificare i problemi più importanti da risolvere. La ricerca scientifica contribuisce a scoprire nuove opportunità. Designers e ingegneri uniscono queste competenze in innovazioni basate sul modo in cui i runners si muovono e gareggiano realmente.
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I risultati parlano da soli: i record dimostrano ciò che è possibile. La fiducia è ciò che chi corre porta con sé sulla linea di partenza.
• La maratona sotto le due ore di Eliud Kipchoge (un'ora, 50 minuti e 40 secondi - Vienna, 12 ottobre 2019)
• Il record mondiale di maratona del compianto Kelvin Kiptum
• L’oro conquistato da Sifan Hassan nella maratona femminile di Parigi
• Il record americano di maratona di Conner Mantz
• Il record mondiale di mezza maratona di Jacob Kiplimo
• Il record del percorso di maratona di Addisu Gobena a Sydney
Alphafly 4 è stata progettata per aiutare i maratoneti a mantenere la forza un po’ più a lungo, a resistere fino a una fase più avanzata della gara e a scoprire nuove possibilità sui 42 chilometri e 195 metri.
“Ho corso con praticamente tutte le scarpe da gara disponibili sul mercato e Alphafly 4 è la mia scelta numero uno. Offre la corsa più propulsiva, ma al contempo confortevole e ammortizzata, che io abbia mai provato in una scarpa da gara. È più morbida ed elastica rispetto al modello precedente, e la tomaia è comoda e avvolgente" (Meaghan Murray - test group prototipi di Alphafly 4)
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Linea di scarpe da gara Nike
Alphafly 4 fa parte della linea di scarpe da gara di Nike, una collezione innovativa pensata per diversi tipi di corridori, distanze e obiettivi: che si tratti delle prime gare, di migliorare il tempo sui dieci chilometri, di inseguire il record personale nella maratona o di abbattere di un secondo un record storico.Ogni scarpa ha una funzione specifica ed è progettata come un sistema integrato: l’Air per restituire energia, la schiuma per gestire l’ammortizzazione e il peso, una piastra per modellare la transizione e una tomaia per sostenere il piede. Nike ha progettato ogni modello per soddisfare le esigenze di un certo tipo di runner, una determinata distanza e un obiettivo specifico.
Quando sarà disponibile?
Il lancio online in anteprima (e in edizione limitata) avvenuto giovedì 17 settembre scorso sarà seguito da una disponibilità più ampia a partire da giovedì 29 ottobre su https://www.nike.com e presso alcuni rivenditori selezionati.