Nike Alphafly 4: da Kipchoge ai maratoneti... di tutti i giorni

“Le scarpe Nike Alphafly 4 mi hanno dato fiducia dalla linea di partenza fino al traguardo. Quando la gara si è fatta difficile, ho riposto fiducia nel lavoro che avevo svolto e nelle scarpe che indossavo. Come atleti, siamo sempre alla ricerca di nuovi traguardi, e credo che Alphafly 4 confermi quante opportunità ci siano per migliorare le prestazioni nella maratona”. (Addisu Gobena - atleta Nike, vincitrice della Maratona di Sydney 2026)