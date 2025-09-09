La Corsa dei 5 Laghi: a Ivrea esperienza al potere con Chevrier e Bertone

Ad imporsi nella prova clou del programma (che aveva una scheda tecnica da 24 chilometri e mezzo per 440 metri D+) è stato Xavier Chevrier che ha tenuto fede al pronostico della vigilia. Al comando delle operazioni fin dal primi metri di gara, lo specialista valdostano della corsa in montagna (portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe) ha chiuso l'anello di gara con il tempo di un'ora, 28 minuti e 11 secondi. Secondo gradino di un podio internazionale per il britannico James Tilley (RunThrough), al traguardo con un ritardo di un minuto e 46 secondi. Sul gradino più basso è salito invece Marco Mazzon (Torino Road Runners ASD), staccato di tre minuti e 27 secondi dall'imprendibile Chevrier.