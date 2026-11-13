Malcesine Baldo Trail gioca d'anticipo: iscrizioni aperte, nuova data e tante novità

Parte con il piede giusto la quinta edizione di Malcesine Baldo Trail. Aperta da pochi giorni, la campagna iscrizioni sta già facendo registrare riscontri incoraggianti, confermando il crescente interesse verso una manifestazione che - stagione dopo stagione - sta consolidando il proprio spazio nella prima parte del calendario trail annuale. Per il 2027 lo staff organizzatore di VRM Team ASD ha deciso di introdurre alcune importanti novità, ad iniziare dalla data dell'evento collocazione e dalla proposta dei percorsi: una scelta che accompagna le ambizioni di crescita dell'evento, sempre più orientato a richiamare atleti italiani e stranieri sulle montagne dell'Alto Garda. A fare da cornice sarà ancora una volta Malcesine, con il suo caratteristico centro storico affacciato sul lago e i sentieri del Monte Baldo: un territorio che rappresenta uno dei principali punti di forza della manifestazione grazie alla possibilità di proporre tracciati tecnici, dislivelli impegnativi e panorami che spaziano dal lago alle montagne di confine tra Veneto e Trentino.