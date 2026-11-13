TRAILRUNNING

Malcesine Baldo Trail gioca d'anticipo: Iscrizioni aperte, nuova data e tante novità

La quinta edizione dell'evento gardesano propone un bouquet di gare ancora più ricco grazie all'introduzione della distanza marathon

di Stefano Gatti
13 Nov 2026 - 15:03
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© Maurizio Torri

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Parte con il piede giusto la quinta edizione di Malcesine Baldo Trail. Aperta da pochi giorni, la campagna iscrizioni sta già facendo registrare riscontri incoraggianti, confermando il crescente interesse verso una manifestazione che - stagione dopo stagione - sta consolidando il proprio spazio nella prima parte del calendario trail annuale. Per il 2027 lo staff organizzatore di VRM Team ASD ha deciso di introdurre alcune importanti novità, ad iniziare dalla data dell'evento collocazione e dalla proposta dei percorsi: una scelta che accompagna le ambizioni di crescita dell'evento, sempre più orientato a richiamare atleti italiani e stranieri sulle montagne dell'Alto Garda. A fare da cornice sarà ancora una volta Malcesine, con il suo caratteristico centro storico affacciato sul lago e i sentieri del Monte Baldo: un territorio che rappresenta uno dei principali punti di forza della manifestazione grazie alla possibilità di proporre tracciati tecnici, dislivelli impegnativi e panorami che spaziano dal lago alle montagne di confine tra Veneto e Trentino. 

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NUOVA DATA E QUATTRO DISTANZE PER IL 2027

La prima novità riguarda il calendario: la quinta edizione di Malcesine Baldo Trail si correrà sabato 24 e domenica 25 aprile 2027, anticipando di una settimana il tradizionale appuntamento del primo fine settimana del mese di maggio. Cambia (anzi si arricchisce ulteriormente) anche l'offerta agonistica che passa da tre a quattro distanze, con l'introduzione di una nuova prova Marathon da 41 chilometri (2800 metri D+) e l'allungamento a 60 chilometri della Ultra, per un dislivello complessivo da 3900 metri. Il programma di sabato 24 aprile si completa con la Medium da 26 chilometri e mezzo (2117 metri D+). Quello di domenica 25 aprile prevede la più veloce prova Short da 16 chilometri e 1185 metri di dislivello positivo. Partenza e arrivo per tutte e quattro le distanze sul lungolago di Malcesine.

Ultra         : 60 km   – 3900 metri D+ (sabato ore 06.30)
Marathon: 41 km   – 2800 metri D+ (sabato ore 07.30)
Medium  : 26,4 km – 2117 metri D+ (sabato ore 08.30)
Short      : 16 km     – 1185 metri D+ (domenica ore 10.00)

Quattro proposte differenti, accomunate da partenza e arrivo sul lungolago di Malcesine e da percorsi prevalentemente sterrati con salite impegnative e discese tecniche sui sentieri che attraversano i territori di Malcesine, Brentonico e Avio. Tutte le prove della locandina di MBT 2027 sono inserite nel sistema di classificazione ITRA e UTMB Index: un ulteriore elemento di interesse per gli atleti che programmano la propria stagione agonistica anche in funzione dei circuiti internazionali. 

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MALCESINE BALDO TRAIL PUNTA ANCHE SULL'INCLUSIONE
 
Non solo competizione e valorizzazione del territorio. Malcesine Baldo Trail rinnova il proprio impegno sociale coinvolgendo attivamente alcune realtà locali. Tra queste “Casa dei Sogni di Caprino Veronese” che sarà presente nei punti ristoro e la “Cooperativa Sociale AGESPHA Onlus”, impegnata nella realizzazione dei premi destinati agli atleti. Due collaborazioni che testimoniano la volontà degli organizzatori di andare oltre l'aspetto agonistico promuovendo inclusione, partecipazione e un legame sempre più stretto con la comunità locale. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultate la pagine web ufficiale di MBT: https://malcesinebaldotrail.run

© Carlo Ambrosi

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