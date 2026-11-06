Un salto nel blu: Trail del Ciapà, ottava meraviglia all'orizzonte

L’Adaptive Trail del Ciapà è un evento sportivo non competitivo da sette chilometri di sviluppo lineare (dislivello positivo 250 metri) pensato per favorire la partecipazione di atleti con disabilità visiva/ipovisione e disabilità motoria. L’uso della carrozzina non è consentito. È possibile partecipare con una guida o un accompagnatore dedicato, da segnalare al momento dell’iscrizione. È obbligatorio specificare in fase d’iscrizione la disabilità e le eventuali esigenze o necessità di assistenza. I partecipanti possono contare sui punti ristoro lungo l’itinerario, sui servizi di soccorso medico e sull’assistenza dei volontari lungo tutto il tracciato che ha in buona sostanza in comune la primissima parte di quello da 30, 21 e 9 chilometri e quella finale, toccando Cervo e percorrendo il tratto di spiaggia di San Bartolomeo al Mare fino alla foce del torrente Steria, per poi puntare verso l’interno e fare rientro al campo base.