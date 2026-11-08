Valtellina Wine Trail: la terza volta di Del Pero, primo centro per Schweigkofler
Bis vincente per Vender e Gaggi nella partecipatissima 21K, doppietta US Malonno nel Sassella Traildi Stefano Gatti
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Valtellina Wine Trail Marathon 42K: Del Pero firma il tris, Schweigkofler in rimonta nella gara in rosa
Dopo la prima volte del 2022 e la replica del 2023, Luca Del Pero torna sul gradino più alto del podio di Rigamonti Valtellina Wine Trail. Dopo un serrato testa a testa con il bormino Andrea Prandi (Team Dynafit), il portacolori del Team SCARPA ha cambiato marcia, andando a mettere il terzo sigillo personale nella prova clou sulla distanza della maratona, con partenza dal centro storico di Tirano e arrivo in Piazza Garibaldi, quartier generale dell'evento e cuore pulsante del capoluogo di provincia al centro delle Alpi.
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Per Del Pero tempo finale da due ore, 57 minuti e 47 secondi. Rispetto al recente passato, solo due piccole differenze agli antipodi del tracciato: al via di Tirano e subito prima del rettilineo finale. Prandi chiude in seconda posizione con un ritardo di due minuti esatti dal vincitore, mentre Luca Arrigoni (ASD Pegarun-Pegacross) sigilla il podio con il tempo di tre ore, otto minuti e 36 secondi.
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In gara donne successo di Andrea Schweigkofler che vince in rimonta con il tempo di tre ore, 38 minuti e 13 secondi. Per la vincitrice dello Sportclub Merano trentesima casella di una classifica assoluta da 816 finishers, 164 dei qual donne.Gradino centrale del podio per Margherita Vitali (Runaway Milano ASD) con un ritardo di due minuti e 40 secondi. Da parte sua team Roberta Jacquin replica in campo femminile il terzo posto del compagno di colori Arrigoni chiudendo la sua prova in tre ore, 41 minuti e 10 secondi, vale a dire a soli diciassette secondi dal secondo posto.
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Valtellina Wine Half Trail 21K: Vender e Gaggi concedono il bis, vittorie sul filo dei secondi
La Valtellina Wine Half Trail da 21 chilometri ha regalato al numeroso pubblico lungo il percorso e a quello di Piazza Garibaldi due sfide serratissime. In campo maschile Alberto Vender (Team New Balance) ha ripetuto il successo dello scorso anno, conquistando la seconda vittoria consecutiva con il tempo di un'ora, 29 minuti e 58 secondi. Alle sue spalle Mattia Padovani (Team HOKA) con un ritardo di soli sette secondi, mentre Luca Cagnati (Team Salomon) ha completato un podio tutto compreso nello spazio di trenta secondi!
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Ad imitazione di quanto fatto il campo maschile da Vender, bis vincente dal 2025 al 2026 anche in gara donne Alice Gaggi (Brooks Trailrunners). La campionessa valtellinese che si è confermata regina della mezza maratona VWT (da Chiuro a Sondrio) imponendosi con il tempo di un'ora, 49 minuti e sette secondi che le permette di scalare fino alla trentasettesima casella una classifica assoluta da 1288 finishers (426 le donne) che fanno della "mezza" la prova in assoluto più partecipata di VWT 2026. A contendere alla beniamina di casa la vittoria fino agli ultimi secondi è stata la lecchese Martina Bilora (Team New Balance) che taglia il traguardo solo undici secondi dopo Gaggi. Terzo gradino del podio per l'altra local Elisa Sortini (Team Sportshoes) che raggiunge Piazza Garibaldi un'ora, 51 minuti e 36 secondi dopoi il segnale di partenza da Chiuro.
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Sassella Trail 13K: doppietta US Malonno con Bonetti e Bonariva
Partita da Castione Andevenno (e unica delle tre prove di sabato 7 novembre) a correre da ovest verso est, la prova d'ingresso ha registrato il doppio successo di US Malonno. Ad imporsi tra gli uomini è stato Matteo Bonetti, che ha fermato il cronometro sul tempo di 56 minuti esatti, prevalendo per undici secondi su Mathias Mora (Team SCARPA). Gradino finale del podio per il verticalista elvetico Fiorillo Camesi (Team La Sportiva), terzo in 56 minuti e 17 secondi. A conti fatti (è il caso di dirlo), una sfida serratissima e tiratissima con il podio racchiuso nello spazio di appena diciassette secondi. In pratica, quando il vincitore ha tagliato il traguardo, il terzo classificato era all'inizio del rettilineo finale di Corso Italia che collega Piazza Campello con Piazza Garibaldi.
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A completare la doppietta di US Malonno è stata in gara donne Camilla Bonariva, vincitrice della prova femminile in un'ora, otto minuti e 24 secondi (quindicesima di una classifica assoluta da 248 effettivi, 108 donne). La vincitrice ha inflitto alle due dirette inseguitrici i distacchi più corposi di tutte le gare in programma: sei minuti e 38 secondi a Cristina Treu (Atletica Malignani Libertas UD) che la spunta per trentasette secondi sulla tedesca Natalie Rauh.
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Il grande tifo lungo i percorsi e quasi quattromila pizzoccheri
A rendere ancora più speciale la giornata clou di Valtellina Wine Trail 2026 è stata anche la straordinaria partecipazione del pubblico. Dai vigneti fino al traguardo di Sondrio, il tifo ha accompagnato gli atleti lungo tutte e tre le distanze, con un coinvolgimento particolarmente sentito nei comuni che hanno aderito al Trofeo del tifo: un'iniziativa che ha trasformato il passaggio dei runners in una festa collettiva, con le comunità locali protagoniste dell'atmosfera che da sempre caratterizza la Wine Trail. Il riconoscimento al tifo più coinvolgente sarà assegnato nella giornata conclusiva di domenica. Come per ogni grande festa valtellinese, non poteva mancare il gustosissimo terzo tempo a base di specialità locali, a partire dai pizzoccheri. Nella tensostruttura di Piazza Garibaldi Astel Teglio ha preparato e servito quasi quattromila porzioni, con la pasta rigorosamente scarrellata a mano secondo la tradizione. Un lavoro imponente per garantire agli atleti, dopo la fatica sui sentieri, il piatto simbolo del territorio. Un appuntamento che rappresenta ormai uno dei momenti più attesi del terzo tempo della Wine Trail. Dopo la cerimonia delle premiazioni gran festa con il Valtellina Wine Trail Party e la musica di Gravy DJ.
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Gran finale con Mini e Family Wine Trail
Dieci giorni di sport, enogastronomia e festa, con un'intera valle protagonista. La tredicesima edizione di Rigamonti Valtellina Wine Trail si è conclusa domenica 8 novembre con una giornata dedicata ai giovani e alle famiglie, che ha portato ancora una volta il pubblico nel cuore di Sondrio. Ben 412 gli iscritti alla Mini Wine Trail e oltre 500 alla Family Wine Trail, a coronamento di una manifestazione che ha saputo coinvolgere il territorio ben oltre le tre gare di sabato.
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MINI WINE TRAIL, OLTRE 400 GIOVANI ATLETI NEL CUORE DI SONDRIO
La mattinata si è aperta con la Mini Valtellina Wine Trail, organizzata in collaborazione con la Polisportiva Albosaggia, che ha visto 412 giovani iscritti pronti a sfidarsi lungo le vie del centro storico di Sondrio. Una vera competizione, valida come prova unica del Campionato Provinciale Individuale di corsa in montagna per le categorie giovanili e Allievi, che ha portato in piazza Garibaldi tanti giovani atleti accompagnati da famiglie, allenatori e società sportive. Dai 400 metri riservati agli Esordienti più piccoli fino ai 3.220 metri degli Allievi, le diverse prove hanno animato la mattinata, con percorsi e dislivelli calibrati in base all'età dei partecipanti. Un'occasione per mettersi alla prova, confrontarsi con i coetanei e vivere l'atmosfera della Wine Trail, sullo stesso traguardo che soltanto il giorno precedente aveva accolto i protagonisti delle tre gare principali. Tra gli Esordienti 10 vittorie di Jacopo Carelli e Martina Gosatti, mentre nella categoria Ragazzi si sono imposti Pietro Gosatti e Sofia Nani. Successi per Tommaso Biscotti Folini e Aya Khattab tra i Cadetti e per Gabriele Vanini e Alessia Simonelli tra gli Allievi.
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LA CARICA DEI 500 PER LA FAMILY WINE TRAIL
Spazio poi alla Family Wine Trail, la camminata non competitiva che ha coinvolto oltre cinquecento iscritti lungo le vie di Sondrio, fino alla passerella sulle Cassandre. Un appuntamento capace di unire movimento, condivisione e solidarietà: parte del ricavato sarà infatti destinata alla Piccola Opera di Traona, per contribuire al rifacimento del parco giochi della struttura. Gli altri appuntamenti della giornata, organizzati in collaborazione con il Comune di Sondrio, hanno completato il programma con il pranzo a base di polenta nella tensostruttura di piazza Garibaldi, i laboratori creativi per bambini e lo spettacolo di Laura Carusino e Andrea Beltramo, volti noti di Rai Yoyo e de L'Albero Azzurro.
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POGGIRIDENTI VINCE IL PRIMO TROFEO DEL TIFO
Una delle grandi novità dell'edizione 2026 è stata il Trofeo del Tifo, nato per coinvolgere ancora più da vicino le comunità attraversate dalla Wine Trail. Otto comuni hanno aderito all'iniziativa, allestendo punti di animazione lungo i percorsi e trasformando il passaggio degli atleti in una festa. A decretare il vincitore sono stati proprio i concorrenti: millecinquecento voti raccolti per premiare il tifo più coinvolgente. A conquistare il primo stendardo del Trofeo del Tifo è stato Poggiridenti, con una valutazione media di 4,71 su 5. Tra i vigneti dell'Inferno, il paese ha ricreato un'ambientazione infernale, con tanto di diavoletti pronti a incitare i runners. Un allestimento originale e particolarmente apprezzato dai partecipanti. Secondo posto per Castione Andevenno, con 4,62 punti, seguito da Ponte in Valtellina, terzo con 4,17. Al di là della classifica, il vero successo dell'iniziativa è stato il coinvolgimento dei paesi, che hanno contribuito a rendere ancora più speciale l'atmosfera lungo i percorsi. Un primo passo verso un progetto destinato a rafforzare ulteriormente il legame tra la manifestazione e le comunità locali.
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DALLE SCUOLE ALLE FAMIGLIE, UNA WINE TRAIL PER TUTTI
Nel corso della giornata è stato assegnato anche il premio del concorso “Disegna l'etichetta”, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. A vincere è stata la classe 2ª A del plesso di Dubino dell'Istituto Comprensivo di Delebio, il cui disegno accompagnerà la bottiglia di vino del pacco gara della prossima edizione. Un'iniziativa che, insieme alla Students' Wine Trail e alla Mini Wine Trail, conferma l'attenzione della manifestazione verso le nuove generazioni e il desiderio di avvicinarle alle tradizioni, alla cultura e al patrimonio del territorio valtellinese.
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"Chiudiamo dieci giorni straordinari, nei quali la Valtellina Wine Trail ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una gara. Abbiamo portato migliaia di atleti tra i nostri vigneti, ma soprattutto siamo riusciti a coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e intere comunità. Il Trofeo del Tifo rappresenta perfettamente la direzione in cui vogliamo andare: una manifestazione sempre più radicata nel tessuto sociale valtellinese, nella quale ogni paese possa sentirsi protagonista. Vedere questa partecipazione è la soddisfazione più grande e ci dà ancora più entusiasmo per continuare a crescere". (Simone Bertini)
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Un risultato reso possibile dall'impegno di organizzatori, volontari, associazioni, società sportive e amministrazioni locali, oltre al sostegno delle istituzioni e dei numerosi partner. Un ringraziamento particolare va allo storico title sponsor Rigamonti, ai main sponsor Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina e BPER, agli sponsor tecnici SCOTT e CRAZY, e ai partner Clerici Auto, Galperti e Latteria di Chiuro. Fondamentale anche il sostegno di Regione Lombardia, Comune di Sondrio, Provincia di Sondrio, BIM, APF Valtellina e Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, insieme a tutti i comuni e alle realtà del territorio che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Si chiude così la tredicesima edizione di Rigamonti Valtellina Wine Trail, con lo sguardo già rivolto al 2027.
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