Valtellina Wine Trail: la terza volta di Del Pero, primo centro per Schweigkofler

MINI WINE TRAIL, OLTRE 400 GIOVANI ATLETI NEL CUORE DI SONDRIO



La mattinata si è aperta con la Mini Valtellina Wine Trail, organizzata in collaborazione con la Polisportiva Albosaggia, che ha visto 412 giovani iscritti pronti a sfidarsi lungo le vie del centro storico di Sondrio. Una vera competizione, valida come prova unica del Campionato Provinciale Individuale di corsa in montagna per le categorie giovanili e Allievi, che ha portato in piazza Garibaldi tanti giovani atleti accompagnati da famiglie, allenatori e società sportive. Dai 400 metri riservati agli Esordienti più piccoli fino ai 3.220 metri degli Allievi, le diverse prove hanno animato la mattinata, con percorsi e dislivelli calibrati in base all'età dei partecipanti. Un'occasione per mettersi alla prova, confrontarsi con i coetanei e vivere l'atmosfera della Wine Trail, sullo stesso traguardo che soltanto il giorno precedente aveva accolto i protagonisti delle tre gare principali. Tra gli Esordienti 10 vittorie di Jacopo Carelli e Martina Gosatti, mentre nella categoria Ragazzi si sono imposti Pietro Gosatti e Sofia Nani. Successi per Tommaso Biscotti Folini e Aya Khattab tra i Cadetti e per Gabriele Vanini e Alessia Simonelli tra gli Allievi.