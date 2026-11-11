Luca Lafranconi e Corinna Ghirardi vincono la CRAZY Vertical Italy Cup 2026

La seconda edizione di Martìn Extreme SkyRace, 21 chilometri e 1400 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo ad Acquasanta, ha visto il successo di Lorenzo Rostagno (Team Marguareis), già vincitore del Vertikal nel 2022 e nel 2024. Rostagno è transitato per primo a metà distanza in un'ora, 36 minuti e 34 secondi, completando la missione vittoria in due ore, 21 minuti e 37 secondi. Terzo al passaggio intermedio, il runner e coach bergamasco Donatello Rota (ASD Atletica Valle Brembana) ha firmato il miglior tempo nel tratto finale e si è preso il secondo posto a quattro minuti e un secondo. Gradino finale del podio per Filippo Canavese a cinque minuti e nove secondi dal vincitore. Quarta piazza per il piemontese Enrico Mensio (tesserato per il Margiani Team ASD di Villacidro, in Sardegna) che taglia il traguardo in due ore, 29 minuti e 41 secondi, prevalendo per un minuto e 21 secondi su Lorenzo Orlando che sigilla la top five.