Luca Lafranconi e Corinna Ghirardi vincono la CRAZY Vertical Italy Cup 2026
Ad imporsi nel Vertikal Punta Martìn che ha chiuso il circuito federale sono stati Paolo Daniele e Alice Minettidi Stefano Gatti
© FISky Ufficio Stampa
Sono Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco) e Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) i vincitori di CRAZY Vertical Italy Cup 2026. Il circuito FISky (Federazione Italiana Skyrunning) dedicato al vertical si è chiuso domenica 8 novembre ad Acquasanta, frazione di Mele (nel primo entroterra di Genova) con la tredicesima edizione del Vertikal Punta Martìn organizzata dal Team Martìn 10zerouno. Cinque chilometri di sviluppo lineare per 900 metri di dislivello positivo lungo la Direttissima, fino ai 1001 metri della vetta: questa la carta d'identità della prova only up vinta da Paolo Daniele (Boves Run) in campo maschile con il tempo di quarantadue minuti e 11 secondi, imitato in gara donne dalla compagna di squadra Alice Minetti in quarantasei minuti e 44 secondi. Tra il Vertikal e la Martìn Extreme SkyRace che completava la locandina sono stati quasi 150 gli atleti al traguardo.
Lafranconi si era presentato alla finale da secondi di classifica generale, con un ritardo di quaranta punti nei confronti di Davide Panzeri (OSA Valmadrera), ma con una prova in meno nel conteggio dei migliori cinque risultati. Il secondo posto di domenica è bastato al falco lecchese per il sorpasso nei confronti del diretto. Quinto al traguardo, Panzeri chiude secondo nella generale. Sul terzo gradino del podio sale il ventitreenne Massimiliano Durbano (Boves Run) che con il terzo tempo di giornata scavalca il valdostano Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin). Tra le donne Ghirardi ha difeso il primato della vigilia con il secondo tempo davanti a Minetti, seconda anche nel circuito. Completa il podio Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959), quinta all’arrivo nella gara nella quale è caduto il suo record del 2025.
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Tra gli uomini Daniele si è imposto ad Acquasanta Mele con due minuti di vantaggio su Lafranconi, che ha a sua volta preceduto di soli undici (ma decisivi per il titolo di Coppa Italia) secondi su Durbano. Si ferma ai piedi del podio Enzo Mersi del GSA Valsesia, mentre l'ex leader di Coppa Panzeri è solo quinto in quarantasei minuti e 42 secondi. Per Boves Run sono tre gli atleti sui due podi di giornata. In campo femminile Minetti mette in fila la diretta concorrenza e si toglie la soddisfazione di entrare agevolmente nella top ten assoluta con il sesto tempo alle spalle di Davide Panzeri, mancando di soli due secondi la top five. La vincitrice di Coppa Italia Ghirardi (seconda a due minuti e 30 secondi) e la verticalista elvetica Paola Stampanoni (Morissolo, terza a due minuti e 59 secondi) completano il podio. Vincitrice del Vertikal Punta Martìn nel 2023, Benedetta Broggi di Sport Project VCO chiude al quarto posto in cinquantuno minuti e 47 secondi, prevalendo per soli sei secondi su Martina Pozzi.
Podio maschile Vertikal Punta Martìn
Paolo Daniele (Boves Run) 00:42:11
Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco) 00:44:11
Massimiliano Durbano (Boves Run) 00:44:22
Podio femminile Vertikal Punta Martìn
Alice Minetti (Boves Run) 00:46:44
Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) 00:49:14
Paola Stampanoni (Morissolo) 00:49:43
La seconda edizione di Martìn Extreme SkyRace, 21 chilometri e 1400 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo ad Acquasanta, ha visto il successo di Lorenzo Rostagno (Team Marguareis), già vincitore del Vertikal nel 2022 e nel 2024. Rostagno è transitato per primo a metà distanza in un'ora, 36 minuti e 34 secondi, completando la missione vittoria in due ore, 21 minuti e 37 secondi. Terzo al passaggio intermedio, il runner e coach bergamasco Donatello Rota (ASD Atletica Valle Brembana) ha firmato il miglior tempo nel tratto finale e si è preso il secondo posto a quattro minuti e un secondo. Gradino finale del podio per Filippo Canavese a cinque minuti e nove secondi dal vincitore. Quarta piazza per il piemontese Enrico Mensio (tesserato per il Margiani Team ASD di Villacidro, in Sardegna) che taglia il traguardo in due ore, 29 minuti e 41 secondi, prevalendo per un minuto e 21 secondi su Lorenzo Orlando che sigilla la top five.
In campo femminile vince la skyrunner olandese Paula Cardinaals con il tempo di due ore, 46 minuti e 34 secondi (sedicesima assoluta). Gradino centrale del podio per Laura Savant Levra (ASD Gran Paradiso Valle Orco) a tre minuti e 25 secondi. Terzo posto per la francese Lucile Zahnd, con un ritardo di dieci minuti e 2 secondi. Tempo finale di un solo secondo sopra le tre ore di gara per Irene Lubrini di Lab4You SSD SRL, mentre l'ultima casella della top five se la aggiudica Rachael Skye Sturm (Team Valtellina ASD) con il tempo finale di tre ore, sei minuti e 48 secondi.
Podio maschile Martìn Extreme SkyRace
Lorenzo Rostagno (Team Marguareis) 02:21:37
Donatello Rota (ASD Atletica Valle Brembana) 02:25:38
Filippo Canavese 02:26:46
Podio femminile Martìn Extreme SkyRace
Paula Cardinaals 02:47:34
Laura Savant Levra (ASD Gran Paradiso Valle Orco) 02:49:59
Lucile Zahnd (FRA) 02:57:03