Trail dei Corni: Ugazio Express a Valbrona, Basso svetta tra le donne

Passaggi mozzafiato, pubblico delle grandi occasioni e un entusiasmo travolgente hanno accompagnato i 407 concorrenti al via dell'ottava edizione del Trail dei Corni, ambientato tra le montagne del Triangolo Lariano, con campo base nel paese di Valbrona, in provincia di Como. Un risultato straordinario che conferma la crescita costante della manifestazione: 246 atleti al via sulla distanza clou da 26 chilometri (1900 metri D+), 161 sulla neonata e più veloce prova da 14 chilometri per 700 metri di dislivello positivo. Organizzato dalla Sportiva Valbronese, l'evento ha fatto registrare numeri da record, con il sold out della 26K e il grande successo della 14K, sempre più apprezzata sia dagli atleti esperti sia da chi si avvicina al mondo del trailrunning. Spazio anche ai più giovani nella locandina dell'evento con il tradizionale Junior Trail, che ha visto tanti piccoli runners cimentarsi in un percorso dedicato, contribuendo a rendere la giornata una vera festa dello sport per tutte le età.