Trail dei Corni: Ugazio Express a Valbrona, Basso svetta tra le donne
L'evento lariano ha ancora una volta ospitato uno stage premondiale della Nazionale FISkydi Stefano Gatti
© Francesco Bergamaschi
Passaggi mozzafiato, pubblico delle grandi occasioni e un entusiasmo travolgente hanno accompagnato i 407 concorrenti al via dell'ottava edizione del Trail dei Corni, ambientato tra le montagne del Triangolo Lariano, con campo base nel paese di Valbrona, in provincia di Como. Un risultato straordinario che conferma la crescita costante della manifestazione: 246 atleti al via sulla distanza clou da 26 chilometri (1900 metri D+), 161 sulla neonata e più veloce prova da 14 chilometri per 700 metri di dislivello positivo. Organizzato dalla Sportiva Valbronese, l'evento ha fatto registrare numeri da record, con il sold out della 26K e il grande successo della 14K, sempre più apprezzata sia dagli atleti esperti sia da chi si avvicina al mondo del trailrunning. Spazio anche ai più giovani nella locandina dell'evento con il tradizionale Junior Trail, che ha visto tanti piccoli runners cimentarsi in un percorso dedicato, contribuendo a rendere la giornata una vera festa dello sport per tutte le età.
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Il percorso, tecnico e spettacolare, ha messo alla prova anche i runners più preparati tra salite impegnative e discese veloci, immersi in un contesto naturale unico. A rendere ancora più speciale la giornata, il caloroso tifo del pubblico lungo il tracciato e l’atmosfera festosa nei punti più iconici del percorso. L’edizione 2026 ha visto inoltre la prestigiosa presenza degli atleti della nazionale FISky (Federazione Italiana Skyrunning), a conferma dell’alto livello tecnico della competizione. Il Trail dei Corni si consolida così come tappa di riferimento nel panorama nazionale, rientrando anche quest'anno (come terza delle dieci tappe) nel calendario degli appuntamenti di CRAZY Skyrunning Italy Cup.
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Nella prova clou Marcello Ugazio (Sport Project VCO) ha completato una settimana tutta sul podio alto! Il forte atleta piemontese domina a Valbrona stabilendo il nuovo record di gara con il tempo di due ore, 16 minuti e 30 secondi, chiudendo appunto un tour sulle montagne della Lombardia che - solo quattro giorni prima - lo aveva visto imporsi (anche in quella occasione a tempo di record) nella CechUp Vertical Night di Traona (in provincia di Sondrio), peraltro in una prova di tutt'altro genere rispetto a quella di Valbrona.
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A completare il podio sono stati nell'ordine il bergamasco Sergio Bonaldi (Lab4You4) con un ritardo di soli venticinque secondi da Ugazio e il lecchese Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco) a due minuti e 13 secondi. Nella top five in quest'ordine Andrea Rotta (OSA Valmadrera) e il pluri iridato sky Cristian Minoggio (Altitude Skyrunning Team). Miglior atleta local Stefano Roncareggi (Sportiva Valbronese ASD), sesto al traguardo. La top ten prosegue con Giuseppe Pedretti (ASD Pegarun Pegacross), Paolo Bonanomi dei Falchi di Lecco ed Elia Bongiovanni (Team Marguareis), per concludersi con l'altro Falco lecchese Luca Lafranconi.
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Successo di Cecilia Basso (GS Orecchiella Garfagnana) in gara donne, anche nel suo caso con il nuovo primato in due ore, 42 minuti e 17 secondi. Per lei ventisettesima casella di una classifica generale da 238 effettivi (ventotto dei quali donne). La bresciana Corinna Ghirardi di Skyrunning Adventure (ventottesima) sale con un ritardo di un minuto e 49 secondi dalla vincitrice Basso sul secondo gradino del podio sigillato in terza posizione dalla piemontese Alice Minetti (Boves Run, trentaseiesima) a sei minuti e 14 secondi.
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Top five per Francesca Colombo e Laura Basile, compagne di squadra nelle file dei Falchi di Lecco. Sesta piazza per la piemontese Camilla Calosso (Piossasco Trail Runners ASD) davanti ad Irene Girola (OSA Valmadrera). Marianna Colombo e Aurora Bosia (ottava e nona) portano a quota quattro le presenze dei Falchi di Lecco tra le prime dieci, Chiara Vitale di Skyrunning Adventure si incarica di sigillare la top ten.
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Grande partecipazione anche per la 14K che conquista un numero sempre crescente di appassionati, confermandosi come un interessante sottoclou dell'evento TDC. Ad imporsi su tutti al maschile è Marco Magistro Marco (APD Pont-Saint-Martin) con il tempo di un'ora, quattro minuti e 29 secondi, per un vantaggio di trentadue secondi su Gabriele Scioli (Team Pasturo ASD) che brucia per quattro secondi Filippo Curtoni (Team Valtellina ASD) nella volata per il secondo posto.
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A spuntarla tra le donne è Irene Arlati di OSA Valmadrera che chiude in un'ora, 21 minuti e 20 secondi la missione vittoria (ventiseiesima di 162 nella classifica assoluta, trentotto le donne), prevalendo nettamente sulla compagna di squadra Daiana Concilio (trentaseiesima, staccata di sei minuti e cinque secondi). Terzo gradino del podio a sette minuti e 23 secondi per la runner indipendente Carla Fontana (trentasettesima).
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A fine giornata il comitato organizzatore ringrazia tutti i volontari che hanno dato il loro contributo per la sicurezza e la buona riuscita dell’evento, oltre agli sponsor e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al successo di questa ottava edizione che - come già accaduto in passato - ha ospitato un raduno della Nazionale di skyrunning e un ultimo test di selezione per gli atleti di interesse nazionale FISky in vista delle prossime scadenze iridate: i Campionati del Mondo, in programma a La Gomera (Isole Canarie) alla fine della prossima estate (da venerdì 18 a domenica 20 settembre) e quelli Youth ormai imminenti, in calendario da venerdì 8 a domenica 10 maggio a Makarska (Croazia).
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Sotto la supervisione del CT Roberto Mattioli e dei tecnici federali presenti per l'intera tre giorni lecchese, gli atleti si sono sottoposti a una serie di test valutativi per monitorare lo stato di forma e orientare le scelte di convocazione. La gara comasca ha quindi costituito un ulteriore elemento di osservazione sul campo, affiancando i dati raccolti in allenamento con la prova concreta della competizione e confermando un incremento prestazionale generalizzato. Le convocazioni ufficiali per la rassegna Youth sono attese per la giornata di lunedì 20 aprile, vale a dire all'indomani del prossimo appuntamento della Coppa Italia by CRAZY e della Coppa Italia Giovani supported by MICO, fissato alla Skyrace del Monte San Giorgio a Piossasco, in provincia di Torino.