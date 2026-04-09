CechUp Vertical Night: a Traona Ugazio e Della Pedrina signori della notte

© Angelo Testa
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La quinta edizione della kermesse only-up di Traona ha dato il via a GoInUp, il circuito solidale della Bassa Valtellinadi Stefano Gatti
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UNA QUINTA EDIZIONE DA RECORD
Tutto esaurito nella serata di mercoledì 8 aprile a Traona (centro abitato all'inizio della Valtellina) per CechUp Vertical Night. Se a livello cronometrico lo specialista piemontese Marcello Ugazio e la local Sveva Della Pedrina hanno fatto saltare il banco (lui eguagliando il record sulla distanza), a fare notizia è stato soprattutto il primato di partecipazione per le gare di GoInUp, circuito no-profit che è scattato da Traona con numeri propri di eventi che vanno per la maggiore a livello nazionale. Sfiorato il tetto dei seicento iscritti: per la precisione 579 (e 540 finishers). Un ottimo auspicio per le prossime tappe del calendario ad alta fidelizzazione (si corre sempre al mercoledì sera tra aprile e settembre con start alle venti), già a partire dal secondo appuntamento in programma mercoledì 22 aprile nella vicina località di Cercino.
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DIETRO LE QUINTE L’IMPEGNO DI UN PAESE INTERO
Missione (ancora una volta) compiuta per il comitato organizzatore di CechUp Vertical Night, composto dal Consorzio Traona-Prati di Bioggio con patrocinio della locale amministrazione comunale e il supporto di pro loco, protezione civile e Club Orobico CB. Quello di GoInUp si conferma un format vincente grazie al connubio virtuoso tra sport, beneficenza e festa finale. Non solo: grazie a manifestazioni come queste si ottiene l’importante risultato di animare i piccoli borghi della Bassa Valtellina, promuovendo la conoscenza di antiche vie di comunicazione altamente suggestive.
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LA GARA
La prova inaugurale del circuito GoInUp 2026 ha radunato nella centralissima Piazza Caduti di Traona il giusto mix tra agonisti e amatori. Il percorso quello di sempre, ad altissimo tasso di intensità: tre chilometri e 100 metri per 510 metri di dislivello positivo che ripercorre l’antica via di comunicazione in acciottolato che dal centro storico porta alla chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro prima e alla frazione di Pianezzo poi, sino ad inerpicarsi fino al piccolissimo agglomerato di case in località Bioggio, punto di arrivo della gara.
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Pronti via e già sulle prime rampe fuoco alle polveri grazie alla presenza ai blocchi di partenza di alcuni giovani talenti della corsa in montagna come il premanese Francesco Gianola di AS Premana. Avvio di gara da piena bagarre insomma. Quando però le pendenze hanno cominciato a farsi importanti, Marcello Ugazio è salito in cattedra involandosi in solitaria verso il traguardo. Gli ultimi metri ormai in... relax sono costati all’ossolano di Sport Project VCO/Team Scott il primato in solitaria della gara.
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Per Marcello finish time da 18 minuti e 25 secondi... e appunto record in coabitazione però con il biker talamonese Gioele Bertolini che lo scorso anno vinse con il medesimo crono. Seconda piazza per il local Francesco Bongio (GS Orobie/NNormal), staccato al traguardo di quarantacinque secondi. Completa il podio il lecchese Marco Olivieri (ASD Atletica Pidaggia 1528) che ha per tre soli secondi la peggio nella volata per il secondo posto. A completare la top five maschile sono seguono nell’ordine Filippo Curtoni (Team Valtellina ASD) e il già citato Francesco Gianola. Da sottolineare il sesto posto finale dell'esperto Daniel Antonioli (Team Pasturo ASD/SCARPA).
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In gara donne Sveva della Pedrina si impone senza discussioni sulla concorrenza. La toprunner chiavennasca in verde La Recastello Radici Group chiude la missione vittoria in 23 minuti e 35 secondi, completando la distanza con un vantaggio di un minuto e 16 secondi su Ilaria Artusi (Bracco), mentre la runner indipendente Federica Morosini sigilla il podio con il tempo finale di 25 minuti e 57 secondi. Top five nell'ordine per Raffaella Rossi (Team Valtellina ASD) e Barbara Sangalli (AS Premana). A differenza di quanto successo in gara uomini, non riesce a Della Pedrina la missione primato. Trentanovesima casella di una classifica-finisher da 540 effettivi, la vincitrice non riesce ad avvicinare il record femminile fissato lo scorso anno in ventuno minuti e sette secondi da Emilly "Emmie" Collinge).
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NEL POST GARA FESTA IN QUOTA
Come più volte rimarcato, il format vincente del circuito GoInUp punta sulla valorizzazione della performance agonistica, senza però dimenticare chi fatica nella pancia e nella coda del gruppo, grazie ad un ricco terzo tempo all'insegna della condivisione, della musica e del gusto. Insieme ad una buona birra e ad un ottimo panino, il comitato organizzatore ha distribuito un gran numero di premi rilanciando l’appuntamento di mercoledì 22 aprile per la nuovissima Cagnello Vertical di Cercino. Per motivi logistici, l'organizzazione del circuito e nello specifico quella locale invitano ad iscriversi online entro lunedì 20 aprile su www.goinupvertical.it oppure fisicamente presso lo store 3 Passi Outdoor di Morbegno. Il calendario prevede in totale dieci appuntamenti, ai quali si aggiungono tre gare amiche.
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