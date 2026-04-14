Missione ad alta quota: Linzone Trail, vittoria e record per Zambelli e Rota

Meteo ideale per dare il massimo, sentieri puliti e perfettamente balisati, 330 atleti al via (equamente divisi tra gara lunga e gara corta) e un pubblico caloroso che ha applaudito e incitato lungo tutto il percorso, fino ai 1392 metri della vetta del Monte Linzone: sono stati questi gli ingredienti vincenti di Linzone Trail di domenica 12 aprile, seconda tappa del calendario Fly-Up Sport. A svettare nelle classifiche sono stati Federico Zambelli e Daniela Rota. Il primo strappa a Paolo Poli il record sulla distanza di gara, segnando un punto a favore dei Runners Begamo nel derby infinito con il team Pegarun. Riesce anche alla local Rota la missione record, che Daniela toglie ad Elisa Pallini. Sulla distanza corta, Luciano Rota e Monica Vagni rispettano il pronostico. Nella sua distanza più lunga, il Linzone Trail è stato inoltre la quarta tappa del circuito Orobie Mountain Cup 2026 by SAEP, supportato da Pegarun.