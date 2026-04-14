Missione ad alta quota: Linzone Trail, vittoria e record per Zambelli e Rota
Rota e Vagni a segno nella prova corta dell'evento valido per i circuiti Fly-Up Sport e Orobie Mountain Cupdi Stefano Gatti
© DR Fotografia/Diego De Giorgi
Meteo ideale per dare il massimo, sentieri puliti e perfettamente balisati, 330 atleti al via (equamente divisi tra gara lunga e gara corta) e un pubblico caloroso che ha applaudito e incitato lungo tutto il percorso, fino ai 1392 metri della vetta del Monte Linzone: sono stati questi gli ingredienti vincenti di Linzone Trail di domenica 12 aprile, seconda tappa del calendario Fly-Up Sport. A svettare nelle classifiche sono stati Federico Zambelli e Daniela Rota. Il primo strappa a Paolo Poli il record sulla distanza di gara, segnando un punto a favore dei Runners Begamo nel derby infinito con il team Pegarun. Riesce anche alla local Rota la missione record, che Daniela toglie ad Elisa Pallini. Sulla distanza corta, Luciano Rota e Monica Vagni rispettano il pronostico. Nella sua distanza più lunga, il Linzone Trail è stato inoltre la quarta tappa del circuito Orobie Mountain Cup 2026 by SAEP, supportato da Pegarun.
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I tempi da battere sul tracciato della prova clou (LTL Linzone Trail Long) che tocca la croce di vetta (29 chilometri per 1700 metri D+) erano quelli delle due aquile Pegarun Paolo Poli ed Elisa Pallini. Detto, fatto! Entrambi i record sono stati migliorati (e non di poco!). In gara uomini vittoria di Federico Zambelli dei Runners Bergamo, che ha chiuso la missione vittoria in due ore, 34 minuti e 21 secondi, siglando appunto il nuovo record maschile.
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Alle sue spalle Paolo Poli del Team Pegarun staccato di due minuti e 26 secondi, terzo gradino del podio occupato da Stefano Rota (compagno di Poli nella compagine del presidente Giorgio Pesenti con il tempo di due ore, 38 minuti e 29 secondi. Impossibile quest’anno per Poli, detentore del miglior tempo sul percorso, difendere il suo primato di fronte ad uno Zambelli in grande forma e affamato di vittoria. Il portacolori dei Runners Bergamo aveva provato già lo scorso anno a strappare il record a Poli, senza però riuscirci. Ad un anno di distanza Federico ha centrato l’obiettivo. Top five finale nell’ordine per Emil Lussana (Angolo Mountain Running) e per Maurizio Merlini che ha portato a tre le presenze Pegarun tra i primi cinque.
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In gara donne la doppietta vittoria-record è stata firmata da Daniela Rota, che ha dominato la gara con il tempo finale di tre ore, sette minuti e 46 secondi che vale la ventesima casella di una classifica assoluta da 161 elementi (ventiquattro le donne). Grande soddisfazione per la esperta portacolori del Team Scott/Fly-Up Sport, che vive a due passi dal via della gara e sul Linzone abitualmente si allena.
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Seconda piazza finale (ventitreesima M/F) per Nicole Ruggeri (Team Gaaren#Beahero) con un ritardo quattro minuti e 24 secondi dalla vincitrice, seguita da Silvia Zanchi (Elle Erre ASD), al traguardo tre ore, 17 minuti e otto secondi dopo il segnale di partenza (trentesima). A completare la top five femminile la trailrunner indipendente Elena Milesi e Daniela Busnelli (ASD Pegarun Pegacross).
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Anche nella prova d’ingresso LTL Linzone Trail Short da sedici chilometri di sviluppo lineare e 900 metri di dislivello positivo, la gara ha offerto prestazioni di alto livello tanto tra gli uomini quanto tra le donne. In campo maschile la vittoria è andata a Luciano Rota (La Recastello Radici Group), che ha tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di un’ora, 11 minuti e 24 secondi davanti al compagno di colori Manuel Scarpellini, staccato di sei minuti e 38 secondi. Gradino finale del podio per Livio Arioli (Team Gaaren #Beahero) in un’ora, 19 minuti e 51 secondi.
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A spuntarla tra le donne è stata l’aquila Pegarun Monica Vagni che ha portato a termine la sua prova in un’ora, 33 minuti e 30 secondi (venticinquesima della classifica, 160 finishers, dei quali venticinque donne). Seconda piazza per Michela Gusmini (La Recastello) con un ritardo di quattro minuti e 21 secondi (trentacinquesima), terzo gradino del podio per Barbara Pozzi dell’Atletica Presezzo, che ha fermato il cronometro sul tempo di un’ora, 39 minuti e 51 secondi (quarantunesima).
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A fine giornata soddisfazione degli organizzatori per l’evento, giunto alla sua terza edizione che gode del patrocinio del Comune di Palazzago e del forte supporto del consigliere delegato allo Sport Fabio Sigismondi. Determinante come sempre il contributo dei numerosi volontari e delle associazioni locali, coordinati dalla Polisportiva Palazzago, impegnati con dedizione sia nei giorni precedenti sia durante tutta la manifestazione.
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