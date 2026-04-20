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Napoli e Lukaku si sono incontrati: clima disteso e soluzione trovata, ma Big Rom riparte per il Belgio

Lukaku è tornato a Napoli e ha avuto un summit col club per trovare un punto di intesa dopo il mese di assenza: finirà il recupero in Belgio

20 Apr 2026 - 14:39
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L'ultima presenza di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli risale allo scorso 20 marzo, nella trasferta di Cagliari quando rimase in panchina per novanta minuti. Un mese dopo esatto, passato a Bruxelles per allenarsi con un preparatore personale nonostante accordi diversi con gli azzurri che - una volta capito che non avrebbe giocato col Belgio - lo avrebbero rivoluto indietro durante la stessa pausa delle nazionali, l'attaccante belga si è rivisto a Castel Volturno. Big Rom era in città da sabato sera ma oggi ha avuto un summit con il club per chiudere la situazione creatasi in questo mese di assenza.

Confronto a Castel Volturno: cosa si sono detti Lukaku e Napoli

 L'incontro si è svolto in un clima disteso e costruttivo, in modo schietto e diretto ma volto a superare strascichi e polemiche con senso di responsabilità, in questo senso è stata trovata una soluzione condivisa per riallinearsi e guardare avanti con maggiore serenità e concentrarsi solo sulla parte sportiva verso il finale di stagione. L'ipotesi multa, quindi, sembra decaduta.

Il futuro di Big Rom: cosa farà sino a fine stagione?

 Lukaku, comunque, non resterà a Napoli ma tornerà in Belgio già nelle prossime ore per completare la fase finale del lavoro nelle prossime settimane, sempre in contatto con lo staff medico azzurro. L'obiettivo del 32enne è quello di recuperare la migliore forma in vista di un ritorno in campo prima del finale di stagione con proiezione sui Mondiali 2026, vero grande sogno di Big Rom.

I giornali sportivi: lunedì 20 aprile 2026

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