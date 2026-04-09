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SKYRUNNING

CechUp Vertical Night: a Traona Ugazio e Della Pedrina signori della notte

La quinta edizione della kermesse only-up di Traona ha dato il via a GoInUp, il circuito solidale della Bassa Valtellina

09 Apr 2026 - 13:51
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Tutto esaurito nella serata di mercoledì 8 aprile a Traona (centro abitato all'inizio della Valtellina) per CechUp Vertical Night. Se a livello cronometrico lo specialista piemontese Marcello Ugazio e la local Sveva Della Pedrina hanno fatto saltare il banco (lui eguagliando il record sulla distanza), a fare notizia è stato soprattutto il primato di partecipazione per le gare di GoInUp, circuito no-profit che è scattato da Traona con numeri propri di eventi che vanno per la maggiore a livello nazionale. Sfiorato il tetto dei seicento iscritti: per la precisione 579 (e 540 finishers). Un ottimo auspicio per le prossime tappe del calendario ad alta fidelizzazione (si corre sempre al mercoledì sera tra aprile e settembre con start alle venti), già a partire dal secondo appuntamento in programma mercoledì 22 aprile nella vicina località di Cercino. 

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