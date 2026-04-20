Figo: "Un peccato Italia fuori da Mondiali, occorre profonda riflessione"

20 Apr 2026 - 13:07

"E' un peccato che l'Italia, che è una potenza del calcio, non sia ai Mondiali", "penso che la gente in Italia, i dirigenti, tutti quelli che fanno parte della nazionale debbano riflettere", serve "una riflessione profonda", "perché se si viene eliminati una volta ok, se sono due è strano ma se diventano tre occorre pensare a una ristrutturazione, produrre più talenti, se tu non vinci non è solo una questione strutturale ma di qualità". Lo ha detto l'ex calciatore portoghese e dirigente sportivo Luis Figo commentando l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali ai Laureus World Sports Awards a Madrid.

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