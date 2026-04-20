IL CASO

Bufera escort in Serie A: festini a Milano, decine di calciatori coinvolti

Una società di Cinisello Balsamo organizzava serate da migliaia di euro: nei pacchetti a disposizione anche ragazze. Le accuse sono favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio

20 Apr 2026 - 12:51
© Foto da web

© Foto da web

Ci sarebbero diversi calciatori di serie A tra i clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, veniva offerto loro un vero e proprio 'servizio dopopartita' che comprendeva un pacchetto completo: serata in un locale, albergo ed escort. Le serate costavano alcune migliaia di euro

Le quattro ordinanze degli arresti domiciliari sono state firmate dalla gip Chiara Valori nei confronti di un sodalizio che, è l'ipotesi dell'inchiesta, ha promosso un'attività finalizzata a contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi.

Le indagini sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, come si legge in una nota, hanno consentito di acquisire un numero considerevole di elementi di prova che risultano particolarmente significativi circa il 'modus operandi' degli indagati: dietro lo schermo di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare agli eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale. Donne che alloggiavano nei locali della stessa sede della società e che venivano successivamente remunerate per trascorrere le serate con una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre per serate da migliaia di euro. Imprenditori e un numero notevole di giocatori di serie A.

L'attività della Guardia di Finanza, che ha riguardato la ricostruzione dei patrimoni illecitamente accumulati dall'organizzazione criminale, ha in particolar modo permesso di rilevare come le fonti reddituali degli indagati, del tutto sproporzionate rispetto a quelle dichiarate, siano di fatto esclusivamente riconducibili al business legato all'organizzazione di eventi. 

serie a
festini
escort
calciatori
milano
movida
riciclaggio
sfruttamento della prostituzione
favoreggiamento

Ultimi video

01:45
DICH MENEZ SU ROMA EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Menez e la Roma: "Fiducia in Gasperini"

02:39
13 ITW AKANJI - PARTE 1 20/04 SRV

Akanji esclusivo: "Sto molto bene qui ma non è il momento di parlare del futuro"

02:56
Spalletti: "Cresciamo tutti insieme"

Spalletti: "Cresciamo tutti insieme"

03:03
Juventus-Bologna 2-0: gli highlights

Juventus-Bologna 2-0: gli highlights

02:05
Verona-Milan 0-1: gli highlights

Verona-Milan 0-1: gli highlights

01:11
Pisa-Genoa 1-2: gli highlights

Pisa-Genoa 1-2: gli highlights

01:12
Cremonese-Torino 0-0: gli highlights

Cremonese-Torino 0-0: gli highlights

01:46
Freuler: "Dobbiamo fare punti"

Freuler: "Dobbiamo fare punti"

02:44
Thuram: "Spalletti il migliore"

Thuram: "Spalletti il migliore"

03:03
DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

02:56
DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

10:06
MCH ATALANTA ALLENAMENTO APERTO ENTUSIASMO 19/4 MCH

I tifosi spingono l'Atalanta: "Vogliamo la Coppa Italia"

04:49
DICH ARTURO DI NAPOLI 19/4 DICH

Di Napoli: "L'Inter ha fatto un percorso eccezionale"

01:18
DICH LLORENTE SU JUVENTUS EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Llorente e la "sua" Juve: "Con Spalletti tornerà a vincere"

01:07
DICH DENIS SU GASPERINI EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Denis e le lacrime di Gasperini: "Percassi è speciale"

01:45
DICH MENEZ SU ROMA EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Menez e la Roma: "Fiducia in Gasperini"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:25
Montella: "Senza Calhanoglu perdi un pezzo di squadra"
12:22
Coppa Italia: gli arbitri di Inter-Como e Atalanta-Lazio
12:05
Maifredi: "Ora Spalletti può arrivare anche secondo, Bologna depresso"
11:21
Maifredi: "Livello Serie A calato di molto, ct? Uno tra Allegri e Conte"
11:02
Sassuolo, la Procura archivia l’indagine per il caso plusvalenze con la Juve