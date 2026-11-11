Il Milan piange Luciano Tessari: allenò le giovanili e i portieri con Liedholm

"Quando gli allenamenti a Milanello terminavano, lui restava ancora sul campo a lavorare. Luciano Tessari ha allenato le giovanili del Milan e i portieri rossoneri della Prima squadra con Nils Liedholm negli anni 60' e negli anni '80. Lo ha fatto con dedizione e competenza, sempre con il rispetto di tutti. Il Milan lo ricorda con grande stima e riconoscenza, unendosi alle condoglianze alla famiglia che provengono da tutto il mondo del calcio italiano". Il club rossonero piange la scomparsa di Tessari, storico collaboratore di Liedholm, scomparso a 98 anni.