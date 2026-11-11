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Pio unica certezza in attacco con l'Atalanta: Lautaro verso il rientro ma... Attesa per Thuram

Il capitano tornerà ad allenarsi in gruppo da lunedì. Nuovi esami per il francese

11 Nov 2026 - 10:12
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In casa Inter è emergenza attacco dopo il doppio infortunio di Marcus Thuram e Bonny. Per Thuram, già rientrato dal ritiro della Nazionale francese, sono in programma nuovi esami in giornata con lo staff medico nerazzurro: secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un semplice affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra e, in caso di conferme, il giocatore potrebbe essere a disposizione di Chivu già per la gara di Bergamo contro l'Atalanta di domenica 22 alla ripresa del campionato dopo la sosta. Lo spera il tecnico nerazzurro. In assenza di capitan Lautaro, Thuram si è preso la squadra sulle spalle - ha giocato titolare tutte le nove partite tra le due soste - e contro il Como è stato determinante. Chivu non vuole perderlo proprio adesso. Più grave la situazione di Bonny, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, che lo terrà fuori per un mese: salterà Atalanta, Stoccarda, Genoa (campionato) e ancora Genoa (Coppa Italia), e presumibilmente il Frosinone e la trasferta di Champions a Dortmund contro il Borussia del 9 dicembre. 

Le buone notizie arrivano da Lautaro Martinez, che ha saltato cinque gare di campionato e due di Champions League per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, accusato dopo il match perso contro il Bruges del 13 ottobre. Ultima settimana di lavoro differenziato per il Toro e da lunedì è in programma il ritorno al lavoro con il resto della squadra. Il capitano nerazzurro punta alla gara contro l'Atalanta ma difficile possa essere schierato subito dall'inizio. Tutto dipenderà dalle condizioni di Thuram. L'unica certezza al momento è Pio Esposito. Chi al suo fianco, al momento è un grosso punto interrogativo.

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