Pio unica certezza in attacco con l'Atalanta: Lautaro verso il rientro ma... Attesa per Thuram

In casa Inter è emergenza attacco dopo il doppio infortunio di Marcus Thuram e Bonny. Per Thuram, già rientrato dal ritiro della Nazionale francese, sono in programma nuovi esami in giornata con lo staff medico nerazzurro: secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un semplice affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra e, in caso di conferme, il giocatore potrebbe essere a disposizione di Chivu già per la gara di Bergamo contro l'Atalanta di domenica 22 alla ripresa del campionato dopo la sosta. Lo spera il tecnico nerazzurro. In assenza di capitan Lautaro, Thuram si è preso la squadra sulle spalle - ha giocato titolare tutte le nove partite tra le due soste - e contro il Como è stato determinante. Chivu non vuole perderlo proprio adesso. Più grave la situazione di Bonny, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, che lo terrà fuori per un mese: salterà Atalanta, Stoccarda, Genoa (campionato) e ancora Genoa (Coppa Italia), e presumibilmente il Frosinone e la trasferta di Champions a Dortmund contro il Borussia del 9 dicembre.